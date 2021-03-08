Швейцария голосует за запрет на закрытие всего лица в общественных местах

Швейцария узко проголосовала за запрет на закрытие всего лица, включая никаб и паранджу, в большинстве общественных мест.

CNN отчеты Спорный референдум прошел при 52,21 процента голосов. Запрещается полностью закрывать лицо общедоступных мест, включая улицы, общественные учреждения, общественный транспорт, рестораны и магазины.

Места отправления культа и святые места будут исключены из соображений здоровья и безопасности. Однако для туристов не будет никаких исключений.

Согласно сообщениям CNN, референдум подвергся критике со стороны религиозных групп, правозащитных групп и федерального правительства. Швейцарский федеральный совет, швейцарское федеральное правительство и швейцарский парламент посоветовали избирателям не поддерживать референдум.

Критики также утверждают, что, поскольку практически никто в Швейцарии не носит паранджу, а количество людей, которые носят никаб, не превышает дюжины, это предложение по сути бессмысленно.

Предложение было внесено правой Швейцарской народной партией, и, хотя в нем не упоминается ислам, швейцарские СМИ называли его «запретом паранджи», сообщает CNN.

Amnesty International выступила против результатов голосования, заявив в своем заявлении: «Швейцарские избиратели снова согласились с инициативой, которая дискриминирует, в частности, одну религиозную общину, которая питает ненужные разногласия и страх».

Общий запрет на ношение паранджи был принят во многих европейских странах, включая Францию, Германию и Нидерланды. CNN отмечает, что Комитет ООН по правам человека заявил, что эти меры нарушают права человека мусульманских женщин и могут привести к их «тюремному заключению в их домах».

