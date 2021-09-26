Швейцария голосует за разрешение однополых браков на референдуме

Плакаты сфотографированы перед голосованием по вопросу об однополых браках в Женеве, Швейцария, 23 сентября 2021 года. Плакат написал: «Любовь без привилегий, да браку для всех». Фотография: Деннис Балибос / Reuters

ЦЮРИХ (Рейтер) – Избиратели в Швейцарии, одной из последних западноевропейских стран, все еще объявивших однополые браки вне закона, решат на референдуме в воскресенье, разрешать ли однополым парам жениться и усыновлять детей.

Федеральное правительство и парламент уже одобрили пересмотренный закон, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией (SVP) были вынуждены провести референдум по этому вопросу в рамках швейцарской системы прямой демократии.

Согласно последнему опросу, лидируют сторонники однополых браков: 63% респондентов заявили, что поддерживают их, но кампания «Нет» за последние недели набрала обороты.

Ожидается, что первые показатели голосования будут опубликованы около 10:30 по Гринвичу, а окончательный результат должен быть объявлен позднее сегодня.

Закон с поправками позволит однополым парам жениться и усыновлять неродственных детей. Женатым однополым парам также разрешено иметь детей посредством донорства спермы, что в настоящее время разрешено только женатым гетеросексуальным парам.

Это также упростит получение гражданства иностранными супругами швейцарского гражданина. Подробнее

Репортаж из Шелкового Кольтровица

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