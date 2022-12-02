Швейцария: Крайне необходима поддержка защиты социальных и экономических прав в Украине

Amnesty International заявила сегодня, что делегаты стран на конференции по восстановлению Украины, которая состоится на следующей неделе в Лугано, Швейцария, должны продемонстрировать свою поддержку народу Украины, обеспечив немедленное предоставление постоянной финансовой и технической поддержки, необходимой для защиты их прав.

В ходе конференции, которая пройдет 4-5 июля, Украина представит свой план восстановления своим международным партнерам, в том числе представителям 40 стран и 18 международных организаций. Помимо убийства и ранения тысяч людей на Украине и изгнания миллионов из своих домов, продолжающаяся агрессивная война России в Украине нанесла катастрофический ущерб экономическим и социальным правам. Это оставило многих людей без доступа к адекватному жилью, воде и канализации, вызвало массовую безработицу и нанесло огромный ущерб окружающей среде по всей Украине.

«Поскольку международное сообщество собирается вместе, чтобы изучить способы помочь Украине восстановиться, права человека людей в Украине должны быть в центре обсуждения. Социальные и экономические права людей в Украине были нарушены в катастрофических масштабах — по меньшей мере, 10 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи и средствах к существованию, и более половины всех украинских предприятий были вынуждены закрыться, что серьезно подорвало их доступ к достойному уровню жизни», — сказала Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Украине.

Поскольку российское наступление продолжается, международным партнерам Украины необходимо будет искать новые и неотложные решения, чтобы помочь народу Украины реализовать свои права. Со своей стороны, украинские власти должны тесно сотрудничать с гуманитарными и другими организациями для устранения пробелов в защите наиболее маргинализированных групп, таких как люди с ограниченными возможностями, дети, пожилые люди, бездомные или живущие в бедности».

Когда-то житница Европы, Украина теперь является основным продуктом питания для многих стран Ближнего Востока и Африки. Война не только привела к повсеместному отсутствию продовольственной безопасности в Украине, но и привела к резкому росту цен во многих странах мира. Он также оказал разрушительное воздействие на окружающую среду, использовав огромное количество ископаемого топлива, разрушив среду обитания и вызвав лесные пожары, загрязнив воздух, воду и почву Украины токсичными веществами.

Международное сообщество должно поддержать восстановление Украины, предоставив финансовую и техническую помощь в соответствии с обязательствами стран по международному сотрудничеству и помощи. Любые планы восстановления и восстановления Украины должны быть устойчивыми, должным образом финансироваться и основываться на правах человека. Международная помощь Украине неизбежно должна будет продолжаться в течение длительного периода времени.

Планы и финансирование восстановления и реконструкции в Украине должны соответствовать стандартам прав человека – это означает, что они должны быть прозрачными, недискриминационными и разрабатываться на основе консультаций и участия пострадавших людей.

«Конференция в Лугано станет очередной мерой объявленной международным сообществом солидарности с Украиной», — сказала Оксана Покальчук.

«Настоящее восстановление будет невозможно до тех пор, пока не закончится агрессивная война России, но тем временем международное сообщество должно поддержать народ Украины, предоставив срочную помощь для защиты его экономических и социальных прав».