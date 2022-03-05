Швейцария примет новые санкции ЕС в отношении России

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Беларуси Александр Лукашенко обмениваются рукопожатием во время церемонии 24 июня 2020 года в Кремле, Москва, Россия. Картинки)

Президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко, что обсудил заинтересованность Беларуси в выходе к Балтийскому морю.

«Сегодня мы говорили об этом с Президентом Беларуси. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы быть в Балтийском регионе и заинтересованы в совершенствовании собственных портовых мощностей. Вы знаете, я это поддерживаю», — сказал Путин, приехавший на новый российский фестиваль лодок, на который он почти попал.

Беларусь не имеет выхода к морю, поэтому неясно, какие действия предпримут Путин и Россия для обеспечения доступа к Балтийскому морю. Однако Россия состоит в Таможенном союзе с Беларусью и имеет общую протяженную границу.

Члены НАТО из стран Балтии — Эстония, Латвия и Литва — больше всего обеспокоены вторжением России в Украину.

На этой неделе официальный представитель правительства Украины заявил CNN, что украинская разведка «готова принять непосредственное участие» во вторжении в Беларусь.

Однако до сих пор официальные лица США заявили в понедельник, что белорусские войска «готовы вступить в Украину» или «они передвигаются или находятся в Украине», добавив, что высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что войска на территории Украины были русскими.

Белый дом в среду описал новые экономические меры, введенные против России и Беларуси, осудив Беларусь за «осуществление путинского вторжения в Украину».

«Я просил вас оказать всю возможную помощь. Это касается различных локаций, точек и сооружений, где наши белорусские друзья могут выполнить эти варианты. Не буду сейчас вдаваться в подробности, вы о них знаете», — сказал Путин. «Они важны не только для Беларуси, но и для нас, потому что это развитие нашей инфраструктуры, увеличение грузопотока на наше побережье, в нашу страну. Соответственно, преимущества Беларуси будут распространяться и на российскую экономику. Мы тоже в этом заинтересованы, поэтому призываю вас поддержать все эти усилия.

Провинция России, расположенная на побережье Балтийского моря между Калининградом, Польшей и Литвой.