Швейцария провела финал Кубка Билли Джин с Россией

ПРАГА (Рейтер) – Белинда Бенчич обыграла австралийку Агла Томлянович 6-3 6-2 в пятницу, чтобы помочь Швейцарии сразиться в финале Кубка Билли Джин Кингс с четырехкратным чемпионом России.

Швейцария вышла в финал впервые с 1998 года после того, как Жиль Тайхманн обыграл Шторма Сандерса 6: 0, 6: 3, после чего вывел швейцарца Бенчича непревзойденным преимуществом 2: 0, вытеснив Томляновича перед великим американцем Билли Джин Кинг, который наблюдал за стоит.

В российском лагере также были захватывающие сцены, когда Людмила Самсонова объединилась с Вероникой Кудерметовой в решающих парных матчах, чтобы помочь России обыграть Соединенные Штаты в другом полуфинале. Подробнее

Будут рассчитаны на то, что Бенчич поведет швейцарскую команду против фаворитов России.

«Это невероятно», – сказал Бенчич, выходя в финал. «Не думаю, что мы действительно этого ожидали. У нас была самая тяжелая группа.

«Мы так счастливы, что вышли в финал. Мы пока не можем в это поверить».

Согласно новому формату турнира, 12 команд были разделены на четыре группы по раунду, и победители групп вышли на борьбу за титул.

Швейцария, впервые желающая завоевать этот трофей, выбрала 39-го номера в мире Тихмана, чтобы открыть счет после сильных парных матчей в течение недели.

Тишман преуспела в первом сете против Сандерса, на 92-м месте ниже нее, прежде чем австралиец бросил вызов. Но швейцарка вернула себе контроль и разбила свой седьмой туз, обеспечив себе победу.

«Моя команда сказала мне выйти и бороться со всем, что у тебя есть», – сказала она. «Я чувствовал себя действительно хорошо. Я делал броски, я играл агрессивно».

Ранее в полуфинале россиянки Самсонова и Кудерметова в решающем матче обыграли американский дуэт Шелби Роджерс и Коко Вандевеге со счетом 6: 3, 6: 3.

Россия, которая в пятый раз стремится выиграть то, что раньше было Кубком Федерации, соревнуется в Праге в качестве команды Федерации тенниса России из-за санкций, которые не позволяют ей использовать флаг своей страны и национальный гимн в связи с допинговыми скандалами.

Даниэль Коллинз ранее сыграла вничью 18-кратную победу США с 6-7 (9) 7-6 (2) 6-2 победой над Анастасией Павлюченковой после 40-й номер в мире Самсоновой, дебютировав в Кубке Билли Джин. вывел россиян вперед со счетом 1-6, 6-4, 6-3 над Слоаном Стивенсом.

«Я была очень позитивна перед матчем. Я знала, что это будет очень сложный матч против Слоан», – сказала она, добавив позже после матча, что будет чувствовать себя уверенно, вернувшись в команду Кудерметовой, если субботний финал дойдет до парного разряда.

Дополнительные репортажи Джейсона Хофитта в Праге и Судипто Гангули в Мумбаи; Редакция Тоби Дэвиса и Бритты Саркар

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