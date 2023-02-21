Швейцарские банки не имеют права использовать замороженные российские активы – Минэкономики

Швейцарские банки не имеют права использовать замороженные российские активы в стране в своих целях, заявил во вторник РИА Новости представитель Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Фабиан Мейнфиш.

ЖЕНЕВА (Новости UrduPoint/Sputnik – 21 февраля 2023 г.) Швейцарские банки не имеют права использовать замороженные российские активы в стране в своих целях, заявил представитель Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Фабиан Майнфиш. Вторник.

«Для замороженных активов не допускается фактическое управление портфелями, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение доходов», — сказал Мейнфиш.

Чиновник добавил, что любые процедуры, позволяющие управлять или использовать замороженные активы, запрещены, за исключением обычных административных процедур, проводимых финансовыми учреждениями, таких как учет регулярных процентов или комиссий.

Представитель также сообщил, что все расходы, связанные с замороженной российской недвижимостью в Швейцарии, должны нести собственники.

Mainfish пришел к выводу: «Все расходы, связанные с замороженным имуществом, несут владельцы. При необходимости вы должны запросить отказ в швейцарском органе по выставлению счетов».