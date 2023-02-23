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Швейцарский суд отклонил апелляцию России на решение CAS о запрете российских команд — Юридическая фирма

23 февраля, 2023
Boleslava Sokolova

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об исключении российских футбольных команд из международных турниров под эгидой ФИФА. ) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.

МОСКВА (UrduPoint News/Sputnik – 23 февраля 2023 г.) Федеральный суд Швейцарии не принял к рассмотрению апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об исключении российских футбольных команд из РФС. Международные турниры проходят под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.

В 2022 году, по словам юриста, поставки корреспонденции между Швейцарией и Россией были сорваны из-за сложной политической ситуации. Полный текст решения CAS Российская Федерация получила только в январе этого года, после чего направила жалобу в Федеральный суд Швейцарии. По словам Прокопца, жалоба была подана вовремя.

«По имеющейся у нас информации, суд отказал в принятии жалобы, сославшись на формальное обстоятельство – просрочку срока, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока по уважительным причинам.

Прокопец сообщил, что федерация изучает возможность обращения в другие дела по защите нарушенных прав спортсменов и других заинтересованных лиц.

После начала российской военной операции в Украине в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные команды и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФ на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России к участию в жеребьевке квалификации Евро-2024.

В январе федерация заявила, что провела рабочее совещание с УЕФА по вопросу возвращения российских команд и клубов в международные соревнования. По информации РФ, стороны договорились продолжить контакты.

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