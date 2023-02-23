Швейцарский суд отклонил апелляцию России на решение CAS о запрете российских команд — Юридическая фирма

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об исключении российских футбольных команд из международных турниров под эгидой ФИФА. ) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.

МОСКВА (UrduPoint News/Sputnik – 23 февраля 2023 г.) Федеральный суд Швейцарии не принял к рассмотрению апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об исключении российских футбольных команд из РФС. Международные турниры проходят под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил РИА Новости партнер юридической фирмы SILA Михаил Прокопец.

В 2022 году, по словам юриста, поставки корреспонденции между Швейцарией и Россией были сорваны из-за сложной политической ситуации. Полный текст решения CAS Российская Федерация получила только в январе этого года, после чего направила жалобу в Федеральный суд Швейцарии. По словам Прокопца, жалоба была подана вовремя.

«По имеющейся у нас информации, суд отказал в принятии жалобы, сославшись на формальное обстоятельство – просрочку срока, несмотря на обоснованное ходатайство РФС о восстановлении срока по уважительным причинам.

Прокопец сообщил, что федерация изучает возможность обращения в другие дела по защите нарушенных прав спортсменов и других заинтересованных лиц.

После начала российской военной операции в Украине в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные команды и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФ на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России к участию в жеребьевке квалификации Евро-2024.

В январе федерация заявила, что провела рабочее совещание с УЕФА по вопросу возвращения российских команд и клубов в международные соревнования. По информации РФ, стороны договорились продолжить контакты.