Главное разведывательное управление Швейцарии заявило, что у России по-прежнему есть десятки шпионов, замаскированных под дипломатов, в ее посольстве в Берне и в ее миссии при Организации Объединенных Наций в Женеве, что делает альпийскую страну горячей точкой для российской шпионской деятельности в Европе.

Шпионское агентство NDB заявило в своем годовом отчете, опубликованном в понедельник, что, хотя деятельность российской разведки в Европе и Северной Америке была ослаблена высылкой российских агентов, выдававших себя за дипломатов, после инцидента со Скрипалем в 2018 году и вторжения в Украину в прошлом году, число осталось стабильным в Швейцарии.

«Из примерно 220 человек, аккредитованных в качестве дипломатического или технико-административного персонала в дипломатических и консульских представительствах в Женеве и Берне, вполне вероятно, что по крайней мере треть все еще активно работает в российских спецслужбах», — говорится в отчете.

«На уровне Европы Швейцария является одной из стран, где под дипломатическим прикрытием дислоцируется большая часть сотрудников российской разведки, в том числе из-за ее роли принимающей страны для международных организаций», — заявили в Национальном банке развития.

Агентство заявило, что, хотя считается, что Китай также имеет десятки шпионов в своих дипломатических представительствах в Швейцарии, их число намного меньше, чем у России.

Она сказала, что у Китая, вероятно, есть шпионы, замаскированные под ученых, журналистов и бизнесменов.

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