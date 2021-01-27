Во вторник прокуратура Швейцарии подтвердила, что они отказались от иска российского олигарха Дмитрия Рыболовлева против крупного арт-дилера, который обвинил его в обмане на сотни миллионов долларов. Президент футбольного клуба Монако Рыболовлев заявил, что швейцарский арт-дилер Ив Бувье установил для него непомерную цену на несколько десятков работ на сумму более 2,1 миллиарда долларов (1,9 миллиарда евро). Он подал иски против трейдера в Монако, Сингапур и Швейцарию. Швейцарская газета Le Temps сообщила в понедельник, что генеральный прокурор в Женеве Ив Бертосса решил отказаться от швейцарской стороны дела после того, как Рыболовлев проиграл в Апелляционном суде Монако в декабре 2019 года. Он не предоставил дальнейших подробностей. но, по данным Le Temps, стороны должны до 30 января выступить против изоляции. Риполлофлев поручил Бувье помочь в создании коллекции произведений искусства, способной конкурировать с небольшим музеем, включая работы Ван Гога, Пикассо, Моне, Родена, Матисса и Леонардо. Да Винчи «Сальваторе Мунди». Их отношения испортились, когда Репулофлифф обвинил Бувье в судебном преследовании. Позже россиянин продал Да Винчи на аукционе в 2017 году за 450 миллионов долларов. Между тем сам Рыболовлев был обвинен во взяточничестве и злоупотреблении влиянием, а министр юстиции в Монако был вынужден уйти на пенсию из-за обвинений в том, что он брал взятки. Он заработал состояние на индустрии удобрений после распада Союза. Forbes Business поставил его на 224-е место в своем списке самых богатых людей мира на 2020 год с чистым капиталом в $ 6,7 миллиарда.

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