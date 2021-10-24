Швеция и Пакистан заявляют, что Афганистан движется к краху

Афганистан погрузился в кризис после того, как жесткое исламистское движение «Талибан» свергло поддерживаемое Западом правительство в августе, что привело к резкому прекращению миллиардов долларов помощи для его зависимой от помощи экономики.

«Страна находится на грани краха, и этот крах приближается быстрее, чем мы думали», – сказал Рейтер в Дубае министр развития Швеции Пер Олссон Фриде.

Он сказал, что свободный экономический спад может создать среду для процветания террористических групп, но что Швеция не будет направлять деньги через талибов, а вместо этого увеличит свои гуманитарные взносы через афганские группы гражданского общества.

Несколько стран и многосторонних организаций приостановили оказание помощи в целях развития, но с августа увеличили гуманитарную помощь, не желая узаконивать новых правителей Талибана.

Министр информации Пакистана Фуад Чаудри позже сказал Рейтер, что прямые контакты с Талибаном – единственный способ предотвратить гуманитарную катастрофу, и призвал к высвобождению миллиардов долларов в афганских активах, замороженных за рубежом. «Собираемся ли мы ввергнуть Афганистан в хаос или попытаемся стабилизировать ситуацию в стране?» Об этом он сказал в Дубае. Он сказал, что участие также будет способствовать защите прав человека и созданию инклюзивного конституционного правительства. Пакистан имеет тесные связи с талибами, и его часто обвиняют в поддержке этой группировки в ее борьбе против поддерживаемого США правительства в Кабуле в течение 20 лет, обвинения Исламабад отрицает. Фарида ас-Сувайди заявила, что талибам пока не удалось доказать, что они отказались от репрессивной политики, которая характеризовала предыдущий период правления с 1996 по 2001 год. Он также сказал, что европейским странам не подходят условия для открытия посольств в Кабуле. Вместо этого больше дипломатической активности будет происходить в Катаре, который является важным собеседником между Западом и Талибаном. READ Австралия не согласится на требования Китая возобновить переговоры с министром иностранных дел На этой неделе Фарида встретился с официальными лицами Катара в столице страны Дохе. Но Чаудри сказал, что Соединенным Штатам, Китаю и другим крупным державам пора создать основу для официального признания новых правителей Афганистана и для отмены санкций ООН в отношении членов Талибана, включая некоторых членов нового правительства. По его словам, это, наряду с прямой экономической помощью, было единственным способом избежать нестабильности, добавив: «Наблюдение за этой бомбой уже началось».