Швеция обыграла Россию на чемпионате мира среди юниоров

Саймон Эдвинсон, Эмиль Андрей и Александр Хольц забили гол и ассистировали еще одному, когда Швеция обыграла Россию 6: 3 в воскресенье в первый день молодежного чемпионата мира по хоккею.

Оскар Ольссон, Теодор Нидербах и Даниэль Леунгманн также забили голы за Швецию (1: 0). Хельге Гранс и Уильям Эклунд ассистировали друг другу.

Йеспер Валлштедт совершил 27 бросков в первой победе в чемпионате в Ред-Дир, Альта.

Матвей Мичков ответил двумя голами в третьем периоде за сборную России (0: 1). Отличился и Федор Свичков.

Российский голкипер Ярослав Аскаров пропустил три гола из 16 бросков, а затем снялся после двух заклинаний. Игорь Гуськов остановил 5 из 7 бросков при удовлетворении в третьем.

Позднее в воскресенье Канада принимает Чешскую Республику на Роджерс-Плейс, домашнем стадионе Эдмонтон Ойлерз.

В Ред-Дир, Альта, Россия играет со Швецией, а в последнем матче США сыграют со Словакией.

Хелениус ведет Финляндию после Германии

Самуэль Хелениус забил дважды, когда Финляндия обыграла Германию 3: 1 в воскресенье, в первый игровой день молодежного чемпионата мира по хоккею.

Джоэл Мата стал окончательным победителем во втором тайме за Финляндию (1: 0) с помощью Брэда Ламберта в двух голах Хелениуса.

Летучие финны вернулись!

Самуэль Хелениус попадает прямо в ворота, чтобы получить отличный пас от Брэда Ламберта, и расширяется. лейхонат ‘превысил 2. #WorldJuniors #Палец pic.twitter.com/4ZgWTKYM1E И[مدش].Встраивать твит

Леви Мерилинен отыграл 23 мяча и выиграл сетку.

Лука Мюнценбергер стал единственным бомбардиром сборной Германии (0: 1), который сделал 19 остановок от голкипера Никиты Кваба.

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