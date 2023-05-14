Швеция празднует победу на Евровидении. Украинский дуэт настроен непокорно после российского удара по его родному городу

ЛИВЕРПУЛЬ, Англия — «Ливерпуль» выбыл из конкурса «Евровидение» в воскресенье, поскольку Швеция праздновала победу, а Украина оставалась непокорной после ночи российских бомбардировок, включая удар по родному городу соперников в стране.

Электронный дуэт Творчи представлял Украину на субботнем конкурсе Great Continental Pop, заняв шестое место из 26 финалистов с песней «Heart of Steel», гимном стойкости страны, вдохновленной блокадой сталелитейных заводов «Азовсталь» в Мариуполе.

Когда в Ливерпуле начались соревнования, по всей Украине зазвучали сирены, и украинские военные заявили, что в результате обстрелов российских беспилотников и ракет десятки получили ранения. Одна из забастовок пришлась на Тернополь, родной город Творческого на западе Украины.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что утром в воскресенье Тернополь снова подвергся нападению. повреждены гражданские здания и транспортные средства; Немедленной информации о пострадавших не поступало.

«Тернополь — это название нашего города, который Россия бомбила, пока мы пели на сцене Евровидения о наших сердцах из стали, неукротимости и нашей воле», — написал дуэт Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни в Instagram поздно вечером в субботу.

Это послание всем городам Украины, которые бомбят каждый день. Харьков, Днепр, Хмельницкий, Киев, Запорожье, Умань, Сумы, Полтава, Венница, Одесса, Николаев, Чернигов, Херсон и все остальные. Европа объединяется против зла ради мира! Слава Украине! «

Россию, давнего участника Евровидения, в прошлом году выгнали за вторжение в Украину.

Шведская певица Лоррейн выиграла конкурс со своим хитом «Tattoo» в красочно эклектичном музыкальном конкурсе, который уже второй год омрачен войной в Европе. Британия принимала Евровидение от имени Украины, которая выиграла в прошлом году, но не смогла отобрать право проведения мероприятия из-за войны.

Достопримечательности и звуки Украины разыгрывались на протяжении всего шоу, начиная с акта открытия, на котором победители Евровидения 2022 Калушский оркестр поет и танцует в киевском метро, ​​а мелодию выбирают британские музыканты, в том числе Кейт, принцесса Уэльская. Я играю на пианино.

Оркестр Калуша заявил в воскресенье, что участие Кейт, которая замужем за британским принцем Уильямом, «показывает глубину поддержки, которую Великобритания оказывает Украине, и помогает нам показать миру, через что проходит наша страна».

«Он также демонстрирует отличные навыки игры на фортепиано, и мы определенно хотели бы пригласить ее в тур с нами, если она хочет начать новую карьеру в популярной хип-хоп группе?!» Об этом сообщил Калушский оркестр.

Фольклорная рэп-группа лично начала субботнее шоу, появившись на сцене Liverpool Arena на гигантской паре протянутых рук в сопровождении толпы барабанщиков. Это была одна из нескольких украинских групп, выступавших во время шоу, которое длилось почти четыре часа.

Сейчас, на 77-м году своего существования, Евровидение позиционирует себя как крупнейшее в мире музыкальное соревнование — олимпиаду поп-музыки, подходящую для вечеринок. У каждого участника есть три минуты, чтобы объединить запоминающиеся мелодии и потрясающие декорации в представление, способное покорить сердца миллионов зрителей.

Ода Лоррейн жесткой любви была фаворитом среди букмекеров. Она столкнулась с серьезным вызовом со стороны финской певицы Кареи, очень энергичной исполнительницы, чей рэп-гимн «Cha Cha» занял второе место.

39-летняя Лорен, которая ранее выиграла Евровидение в 2012 году, сказала, что, будучи вторым человеком, выигравшим титул дважды, она «очень устала». Джонни Логан из Ирландии стал первым двукратным победителем 1980-х годов. Победа Швеции стала седьмой для страны, сравнявшись с рекордом Ирландии.

Победа дает Швеции право провести в следующем году 50-летие первой победы Швеции на Евровидении — победы группы ABBA в 1974 году с песней «Ватерлоо».

Конкурс подходит к эмоциональному финалу между Лоррейн, которая выиграла голосование жюри среди музыкальных профессионалов со всей Европы, и Карегой, которая стала победителем в голосовании публики.

Финн признался, что был разочарован.

«Конечно, если честно, это плохо. Я ждал победы, — сказал Карега финским СМИ «Ливерпуля». — Конечно, вы должны гордиться этим выступлением». Отличное выступление с финской песней. Мне немного грустно. Но жизнь продолжается. Это не так опасно. Вы должны двигаться дальше по жизни».

Кяэрия, несомненно, была звездой Евровидения, и припев «Cha Cha Cha Cha», скорее всего, этим летом будет звучать на танцполах по всей Европе.

Мэй Мюллер, представляющая принимающую Великобританию, заняла второе место — это далеко от 2022 года, когда британец Сэм Райдер финишировал вторым после Украины.

Ливерпуль, выигравший конкурс между городами Великобритании на право проведения мероприятия, принял Евровидение и Украину с распростертыми объятиями и сердцем. Предприятия по всему городу развернули украинские флаги, а программа культурных мероприятий познакомила местных жителей с искусством, музыкой и едой восточноевропейской страны.

Полиция сообщила, что в праздничных мероприятиях за девять дней приняли участие полмиллиона человек, при этом было произведено только трое арестов.

Однако организаторы заявили, что отказались от просьбы президента Украины Владимира Зеленского выступить в режиме видеоконференции. Европейский вещательный союз заявил, что это нарушит «неполитический характер мероприятия».

Несмотря на заявленные организаторами попытки избежать политики, многие работы в этом году содержали сильный антивоенный посыл, в том числе «Watergun» швейцарца Ремо Форрера и «Mama ŠČ!» По Лит 3 в Хорватии, сюрреалистическая пародия на военных диктаторов.

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Писатель Associated Press Гэри Таннер из Хельсинки внес свой вклад в эту историю.

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