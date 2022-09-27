Швеция предупреждает об утечке газа из газопровода «Северный поток-1»

Логотип Nord Stream появляется в штаб-квартире Nord Stream AG в Цуге, Швейцария, 1 марта 2022 г. REUTERS/Arnd Wegmann

СТОКГОЛЬМ (Рейтер) — Шведское морское управление заявило во вторник, что выпустило предупреждение о двух утечках на принадлежащем России газопроводе «Северный поток-1» в шведских и датских водах вскоре после того, как утечка была обнаружена на близлежащем проекте «Северный поток-2». .

«В «Северном потоке-1» есть две утечки — одна в экономической зоне Швеции, а другая в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу», — заявил Рейтер представитель Морской администрации Швеции.

Представитель сообщил, что места утечки расположены к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Не сразу было ясно, что вызвало утечки.

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Второй представитель SMA сказал: «Мы продолжаем следить, чтобы к месту не приближалось ни одно судно».

Датские власти в понедельник приказали судам держаться подальше от радиуса пяти морских миль к юго-востоку от Борнхольма после утечки газа из несуществующего газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Читать далее

Позже в тот же день оператор газопровода «Северный поток-1», который с середины июня работал на пониженной мощности, а затем полностью остановился в августе, обнаружил падение давления на обеих линиях газопровода «Северный поток-1».

Балтийский трубопровод, новый подводный трубопровод, по которому норвежский газ поступает в Польшу, с годовой пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в день, планируется открыть позже во вторник.

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(Дополнительный отчет Анны Рингстрем и Стена Якобсена; дополнительный отчет Голдис Фукс; редактирование Терри Солсвик, Кирстен Донован

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