Шерлок: Русские хроники от СНВ перешли в Японию

Начинатьс Шерлок: Рекорды России Приобретено Проекты NHK И компания НЭП, коммерческое подразделение NHKИ Японская государственная радиовещательная корпорация.

Транслируется серия 8х52 ‘ Головоломка AXN В Японии 14 всY Февраль 2021 года, после линейного успеха в России. Премьера сериала состоялась на СТАРТ, первой в России платформе для телевещания, которая произвела рекордное количество высококачественных оригинальных драм. Российский развлекательный телеканал ТНТ представил сериал 1 февраля, Линейная премьера увеличила среднюю долю канала на 25%.

Шерлок: Рекорды России Это совершенно новая адаптация сериала, рассказывающего о самом известном в мире частном детективе. Адрес: 19Y Centaury Saint Petersburg, история разворачивается на фоне самых известных достопримечательностей страны, пока Шерлок Холмс пытается выследить Джека Потрошителя, сбежавшего в Россию.

Чтобы помочь ему ориентироваться в этой незнакомой стране, г-н Холмс (Максим Матвеев) присоединился к новым друзьям, доктору Карцеву (Владимир Мичуков) и Софии (Ирина Старсенбаум). Дуэт привносит жизненно важные местные знания и связи, чтобы помочь раскрыть серию загадочных преступлений, столкнувшись с конфликтом и вмешательством местной полиции.

Продюсером сериала Желтый, черный и белыйВнутреннее производство и СТАРТ, совместное производство с среда. яРежиссер Норбек Иджен, сценарий Олег Маловичко.

управляется Sony Pictures EntertainmentAXN Mystery – японский развлекательный телеканал, специализирующийся на детективных жанрах. AXN Mystery предлагает множество высококачественных детективных драм со всего мира.

AXN MYSTERY добавляет эксклюзивную сделку на несколько лет Шерлок: Рекорды России В последнюю группу вещания канала лучшего драматического контента мира, в том числе Мисс Скарлетт и герцог (A&E); Ван дер Валк, Убийства в летнее время (All3Media International); ПУАРТИ Макдональд и Доддс, (ITV); Искусство преступления (Gaumont TV); И Смерть на небесах (BBC Studios).

Дарья Бондаренко, исполнительный вице-президент по международным продажам и закупкам желтой, черно-белой продукции, Говорит: “Видение, которое у нас было Шерлок: Рекорды России Это должно было дать самому известному британскому детективу совершенно новый облик. Мы сделали это, разместив его в совершенно новом месте с красивыми обоями из Санкт-Петербурга, великолепным дизайном декораций, классной одеждой и отличной командой. Его международный дебют с AXN Mystery of Japan – огромная честь. Он она“Sa-канал с идеальной аудиторией по достоинству оценит тонкое слияние классической и новой интеллектуальной собственности в стране с процветающим рынком драмы и телевидения. Наши новые партнеры поняли, насколько привлекателен этот сериал, и нам не терпится узнать, что думают о нем фанаты ».

Юкико Акияма, старший директор по программированию в AXN Mystery, Комментарии: “ Поскольку мы, AXN Mystery, специализируемся на жанре детективов, наша главная цель – получить и транслировать IP-адреса, основанные на неоднозначности Шерлок Холмс И Агата Кристи. Однако это не означает, что мы транслируем все доступные серии – мы тщательно отбираем только те, которые, по нашему мнению, понравятся поклонникам мистики.

“мы выбрали Шерлок: Рекорды России Потому что желтый, черный и W.Высота и начать ее Сделайте уникальную и отличную от предыдущих модов версию. Это видно по великолепию снимков, сделанных в России, и чувствуется на протяжении всего сериала, что делает характер заметным. Я встречал множество интерпретаций Шерлока Холмса по всему миру, но я думаю, что Максим Холмс – один из самых красивых Холмсов, которых я видел, – и для него погоня за печально известным серийным убийцей действительно необычна и вызовет у таинственного любовника слюни. над ним.