Шерми анонсировала The King of Fighters 15

После дня споров и домыслов в сети о личности следующего 15 персонажа King of Fighters По их загадочному силуэтуНаконец-то мы получили ответ, и он хороший.

Сегодня вечером SNK объявил, что Шерми присоединится к расширенному составу через новый трейлер, чтобы играть в KOF15 с совершенно новым дизайном, который мало что оставляет воображению.

Шерми впервые с 2002 года появляется в основной серии KOF: Unlimited Match, и разработчики обновили ее внешний вид и игровой процесс для эпохи HD.

Как и следовало ожидать от классического истребителя, захваты Command и Strike все еще присутствуют и являются частью его основного игрового плана, плюс довольно сложно не увязнуть в том, что немецкий квадруплексный бифлекс выходит в новой игре.

Поскольку мы ранее получили объявление Яширо Нанакасе несколько недель назад, это подтверждает, что их третий соучастник в преступлении, Крис, также присоединится к игре, чтобы завершить оригинальную Team New Faces из KOF97.

Вы можете посмотреть первый трейлер Чарми ниже, а также несколько красивых скриншотов в 4K.

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