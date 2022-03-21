Шер предлагает дом украинским беженцам во время российского вторжения

Шер делает все возможное для украинских беженцев в условиях российского вторжения. Певица теперь предложила свой дом беженцам, поскольку она призвала других знаменитостей «смотреть в лицо ситуации», поскольку война в европейской стране продолжается.

«Я хотел бы заботиться об украинских семьях в своем доме», — написал 75-летний мужчина в Twitter.

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«О них позаботятся в безопасности. Многим людям в моей ситуации нужно масштабироваться, чтобы быть востребованными. Если бы я был один или со своими детьми, мы были бы травмированы, и я надеюсь, что кто-то вроде меня позаботится о нас».

Я хотел бы позаботиться

Украинские семьи в моем доме. Они будут в безопасности и о них позаботятся. Людям в моем положении нужно выходить к доске, если я одна или с детьми, и мы в шоке,

Надеюсь, кто-то вроде меня

заботиться о нас. — Шер 18 марта 2022 г. ×

Милое шоу Шер понравилось фанатам, так как один из них ответил звезде, сказав: «Мы действительно должны собраться и понять, как это сделать.

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«Я пишу об этом в Твиттере уже несколько недель, но, кажется, не вижу никакого эффекта. Большое вам спасибо за то, что вы стали более заметными».

Шер не единственная, кто предложил свой дом людям, бегущим из страны. Бенедикт Камбербэтч пообещал поддержку украинским беженцам и примет участие в правительственной программе по предоставлению жилья украинским беженцам.

Камбербэтч сказал Sky News на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в лондонском Королевском Альберт-Холле.