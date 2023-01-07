Шестерых журналистов арестовали за кадры, на которых президент Южного Судана обмочился | южный Судан

Силы безопасности Южного Судана задержали шестерых журналистов вирусные снимки Президент страны явно писает на себя, сообщает Press Freedom Watch.

Клип, снятый во время официального мероприятия, показывает, как лидер Южного Судана Сальва Киир стоит во время исполнения государственного гимна, поначалу не обращая внимания на то, как пятно растекается по его штанам, а у его ног образуется лужа. Камера внезапно поворачивается после того, как Керр и его окружение, кажется, замечают, что происходит.

В пятницу и Комитет защиты журналистов (Комитет по защите журналистов) сообщил, что шесть журналистов государственной радиовещательной корпорации Южного Судана были задержаны Службой национальной безопасности страны по подозрению в несанкционированном освобождении.

Комитет по защите журналистов со ссылкой на сообщения СМИ и людей, которые говорили на условиях анонимности, сообщил, что арестованными были руководитель диспетчерской Джоваль Томби, оператор и техник Виктор Ладо, операторы Джозеф Оливер и Джейкоб Бенджамин, оператор и техник Мустафа Отман. и операторы диспетчерской. Техник-шербик Робин.

Мутуки Момо, регион КЗЖ к югу от Сахары Африка Аресты соответствуют «модели сотрудников службы безопасности, прибегающих к произвольным задержаниям всякий раз, когда официальные лица считают освещение неблагоприятным», — сказал представитель.

«Власти должны безоговорочно освободить этих шестерых сотрудников и обеспечить им возможность работать без дальнейшего запугивания или угроз ареста», — сказал Момо.

Синдикат журналистов Южного Судана (UJOSS), который первоначально опроверг сообщения об арестах журналистов из-за видео, Он призвал к «быстрому завершению» расследования.

«Если есть prima facie случай профессионального проступка или правонарушения, позвольте властям ускорить административные или юридические процедуры для справедливого и прозрачного решения проблемы». [sic] — добавил профсоюз.

Ссылаясь на анонимного сотрудника государственного телевидения, независимый новостной сайт The Sudan Post сообщил, что полиция разыскивает журналиста, который снимал инцидент с Керром. Представитель SSBC сообщил независимой радиостанции Radio Tamazuj, что вещательная компания не транслировала отснятый материал.

Видео стало вирусным в социальных сетях в прошлом месяце, вызвав вопросы о состоянии здоровья 71-летнего президента и его способности управлять страной, борющейся с конфликтами, голодом и изменением климата. Но это также вызвало ожесточенные споры об этичности публикации таких кадров в социальных сетях и обвинениях в отсутствии сочувствия к пожилым людям.

Киир правил Южным Суданом с момента обретения независимости в 2011 году. Этот президентский срок был омрачен борьбой с отколовшейся от правящего Народно-освободительного движения Судана группой, что привело к сотням тысяч смертей и вспышкам сексуального насилия, подавлению инакомыслия и политической коррупции.

С момента прихода Киира к власти в стране не проводились выборы, хотя голосование назначено на 2024 год.