Шестой Уимблдонский день | Рейтер

ЛОНДОН (Рейтер) — Основные моменты шестого дня Уимблдонского чемпионата в субботу (GMT):
2052 РЫБАКИНА ПРОХОДИТ Мимо БАЛТЕРА
Действующая чемпионка Елена Рыбакина без проблем обыграла британку Кэти Боултер со счетом 6:1, 6:1 менее чем за час, снова полагаясь на отличную подачу.
2037 BERRETTINI ПЕРЕЖИВАЕТ ЗВЕРЕВА в прямых комплектах
Бывший занявший второе место на Уимблдоне Маттео Берреттини продолжил свое великолепие, одержав победу со счетом 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) над немцем Александром Зверевым, занявшим 19-е место, в матче третьего круга.
Затем он встретится с первой ракеткой мира итальянцем Карлосом Алькарасом.
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Организация игры в воскресенье
Алькарас проходит испытание, Рыбакина сгорает
Рыбакина в огне, когда она задушила Поултера за жестокие 57 минут
Берреттини вернулся в строй после прохождения Зверева
Alcaraz получает повышение уверенности в себе благодаря тестированию
Джабер сопротивляется, чтобы победить Андрееску
Продвижение под мышкой имело неприятные последствия для Давидовича Фокина, поскольку Рон одержал победу в эпической игре из пяти сетов.
Соболенко снова в строю на третьем месте
Циципас окончательно расслабился после выхода в 1/8 финала
Проповедник делает все возможное, чтобы усмирить Гэри.
Медведев пережил атаку Вуйовича и вышел в 1/8 финала.
Квитова обыграла сербскую квалификацию и вышла в 1/8 финала
Траур Майи одолевает Цирстию за короткое время до дождя.
1937 Габор: Столкновения с Андрееску
Туниска Онс Жабер, занявшая шестое место, вернулась после перерыва в третьем сете и обыграла канадку Бьянку Андрееску со счетом 3:6, 6:3, 6:4.
Их бой был прерван в третьем раунде из-за дождя во время финального сета, так как крыша центрального корта была закрыта.
«Я должен поблагодарить дождь за то, что он позволил мне поговорить с моими тренерами и получить лучшую перспективу», — сказал Жабер.
19:00 ИГРАТЬ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Все игры на свежем воздухе отменены из-за дождя.
Игра должна была возобновиться на Центральном корте и Корте 1, так как крыши были закрыты.
1815 г. Наехал на Фокина
Хольгер Рон, занявший шестое место, отыгрался после сета и набрал два матчбола, победив испанца Алехандро Давидовича Фокина со счетом 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8) в захватывающей схватке третьего раунда. Почти четыре часа.
1659 г. — Сабаланка проходит четвертый круг.
Вторая сеяная Арина Соболенко обыграла россиянку Анну Блинкову со счетом 6-2 6-3 в третьем раунде.
1643: ЭУБАНКС НАступает, ЦИЦИПАС БЬЕТ ДЖЕРЕ
Американец Кристофер Юбэнкс продлил свою лучшую серию турниров Большого шлема, победив австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 7-6 (5), 7-6 (3), 7-6 (2) в третьем раунде.
Грек с пятым номером Стефанос Циципас выиграл у серба Ласло Джири со счетом 6-4, 7-6 (5), 6-4.
1638 Alcaraz Trumps идет полным ходом
Карлос Алькарас с лучшим посевом вышел в четвертый раунд, одержав победу со счетом 6–3 6–7 (6), 6–3 7–5 над чилийцем Николасом Харри, занявшим 25-е место, что заняло почти четыре часа на центральном корте.
1633 LEHECKA шокирует Пола в пяти сетах
Чех Иржи Лечка удивил американца с 16-м посевом Томми Пола 6-2, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-2 и назначил дату четвертого раунда против Даниэля Медведева с третьим посевом. .
1540: Игра снова возобновляется.
Игры на свежем воздухе возобновляются после короткого периода дождя.
1525 г. Он во второй раз перестал играть на открытых стадионах.
Игра была приостановлена во второй раз на открытых кортах из-за дождя. Хольгер Роон и Алехандро Давидович Фокина подождали несколько минут, пока прекратится дождь, прежде чем судья остановил игру из-за скользкого поля.
1515 Медведева через четыре сета
Россиянин Даниил Медведев, занявший третье место, обыграл венгра Мартона Фукусовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 и вышел в четвертый раунд.
1420 Квитова выигрывает свой 50-й матч на Уимблдоне.
Двукратная чемпионка Петра Квитова выиграла свой 50-й матч на Всеанглийском корте, одержав победу со счетом 6-3 7-5 над Натальей Стефанович в матче третьего круга, который был прерван во втором сете из-за дождя.
Квитова сказала: «Мне нравится играть на газоне. Когда моя служба работает, мне это нравится еще больше». «Я не думаю, что это так сегодня, но каким-то образом я нашел способ».
1400 человек играют под дорогой на открытых площадках
Игра на свежем воздухе снова началась после задержки из-за дождя.
1138 Приостановка игры на открытых стадионах
Игры на открытом воздухе были приостановлены из-за дождя.
1136 Кузнец майя бьет круг и дождь
Беатрис Хаддад-Майя обыграла Сорану Кирстеа со счетом 6:2, 6:2 и впервые в своей карьере вышла в четвертый раунд с приходом дождя и появлением покрытий.
1005 играть под дорогой
Игра началась при облачном небе и температуре около 24 градусов по Цельсию. Единственная британка, оставшаяся в живых в одиночном разряде, Кэти Боултер встретится с действующей чемпионкой Еленой Рыбакиной, а лучший посев среди мужчин Карлос Алькарас сыграет на центральной площадке.
Второй номер обыграет бывшего номер 2 мира Александра Зверева и финалиста 2021 года Маттео Берреттини и выйдет в четвертый раунд турнира Большого шлема на травяном корте.
(Отчетность Перл Жозефины Назари, Рохита Наира и Янины Нуно Риос) Редактирование Хью Лоусона и Клэр Фэллон
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