Шестой Уимблдонский день | Рейтер

ЛОНДОН (Рейтер) — Основные моменты шестого дня Уимблдонского чемпионата в субботу (GMT):

2052 РЫБАКИНА ПРОХОДИТ Мимо БАЛТЕРА

Действующая чемпионка Елена Рыбакина без проблем обыграла британку Кэти Боултер со счетом 6:1, 6:1 менее чем за час, снова полагаясь на отличную подачу.

2037 BERRETTINI ПЕРЕЖИВАЕТ ЗВЕРЕВА в прямых комплектах

Бывший занявший второе место на Уимблдоне Маттео Берреттини продолжил свое великолепие, одержав победу со счетом 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) над немцем Александром Зверевым, занявшим 19-е место, в матче третьего круга.

Затем он встретится с первой ракеткой мира итальянцем Карлосом Алькарасом.

Читать далее

Большие ставки украинки Свитолиной в бою с белоруской Азаренко

Организация игры в воскресенье

Алькарас проходит испытание, Рыбакина сгорает

Рыбакина в огне, когда она задушила Поултера за жестокие 57 минут

Берреттини вернулся в строй после прохождения Зверева

Alcaraz получает повышение уверенности в себе благодаря тестированию

Джабер сопротивляется, чтобы победить Андрееску

Продвижение под мышкой имело неприятные последствия для Давидовича Фокина, поскольку Рон одержал победу в эпической игре из пяти сетов.

Соболенко снова в строю на третьем месте

Циципас окончательно расслабился после выхода в 1/8 финала

Проповедник делает все возможное, чтобы усмирить Гэри.

Медведев пережил атаку Вуйовича и вышел в 1/8 финала.

Квитова обыграла сербскую квалификацию и вышла в 1/8 финала

Траур Майи одолевает Цирстию за короткое время до дождя.

1937 Габор: Столкновения с Андрееску

Туниска Онс Жабер, занявшая шестое место, вернулась после перерыва в третьем сете и обыграла канадку Бьянку Андрееску со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Их бой был прерван в третьем раунде из-за дождя во время финального сета, так как крыша центрального корта была закрыта.

«Я должен поблагодарить дождь за то, что он позволил мне поговорить с моими тренерами и получить лучшую перспективу», — сказал Жабер.

19:00 ИГРАТЬ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Все игры на свежем воздухе отменены из-за дождя.

Игра должна была возобновиться на Центральном корте и Корте 1, так как крыши были закрыты.

1815 г. Наехал на Фокина

Хольгер Рон, занявший шестое место, отыгрался после сета и набрал два матчбола, победив испанца Алехандро Давидовича Фокина со счетом 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8) в захватывающей схватке третьего раунда. Почти четыре часа.

1659 г. — Сабаланка проходит четвертый круг.

Вторая сеяная Арина Соболенко обыграла россиянку Анну Блинкову со счетом 6-2 6-3 в третьем раунде.

1643: ЭУБАНКС НАступает, ЦИЦИПАС БЬЕТ ДЖЕРЕ

Американец Кристофер Юбэнкс продлил свою лучшую серию турниров Большого шлема, победив австралийца Кристофера О’Коннелла со счетом 7-6 (5), 7-6 (3), 7-6 (2) в третьем раунде.

Грек с пятым номером Стефанос Циципас выиграл у серба Ласло Джири со счетом 6-4, 7-6 (5), 6-4.

1638 Alcaraz Trumps идет полным ходом

Карлос Алькарас с лучшим посевом вышел в четвертый раунд, одержав победу со счетом 6–3 6–7 (6), 6–3 7–5 над чилийцем Николасом Харри, занявшим 25-е место, что заняло почти четыре часа на центральном корте.

1633 LEHECKA шокирует Пола в пяти сетах

Чех Иржи Лечка удивил американца с 16-м посевом Томми Пола 6-2, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-2 и назначил дату четвертого раунда против Даниэля Медведева с третьим посевом. .

1540: Игра снова возобновляется.

Игры на свежем воздухе возобновляются после короткого периода дождя.

1525 г. Он во второй раз перестал играть на открытых стадионах.

Игра была приостановлена ​​​​во второй раз на открытых кортах из-за дождя. Хольгер Роон и Алехандро Давидович Фокина подождали несколько минут, пока прекратится дождь, прежде чем судья остановил игру из-за скользкого поля.

1515 Медведева через четыре сета

Россиянин Даниил Медведев, занявший третье место, обыграл венгра Мартона Фукусовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 и вышел в четвертый раунд.

1420 Квитова выигрывает свой 50-й матч на Уимблдоне.

Двукратная чемпионка Петра Квитова выиграла свой 50-й матч на Всеанглийском корте, одержав победу со счетом 6-3 7-5 над Натальей Стефанович в матче третьего круга, который был прерван во втором сете из-за дождя.

Квитова сказала: «Мне нравится играть на газоне. Когда моя служба работает, мне это нравится еще больше». «Я не думаю, что это так сегодня, но каким-то образом я нашел способ».

1400 человек играют под дорогой на открытых площадках

Игра на свежем воздухе снова началась после задержки из-за дождя.

1138 Приостановка игры на открытых стадионах

Игры на открытом воздухе были приостановлены из-за дождя.

1136 Кузнец майя бьет круг и дождь

Беатрис Хаддад-Майя обыграла Сорану Кирстеа со счетом 6:2, 6:2 и впервые в своей карьере вышла в четвертый раунд с приходом дождя и появлением покрытий.

1005 играть под дорогой

Игра началась при облачном небе и температуре около 24 градусов по Цельсию. Единственная британка, оставшаяся в живых в одиночном разряде, Кэти Боултер встретится с действующей чемпионкой Еленой Рыбакиной, а лучший посев среди мужчин Карлос Алькарас сыграет на центральной площадке.

Второй номер обыграет бывшего номер 2 мира Александра Зверева и финалиста 2021 года Маттео Берреттини и выйдет в четвертый раунд турнира Большого шлема на травяном корте.

(Отчетность Перл Жозефины Назари, Рохита Наира и Янины Нуно Риос) Редактирование Хью Лоусона и Клэр Фэллон

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.