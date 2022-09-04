Шесть российских вулканов замерли из-за ледяного ветра, задержавшего спасательную операцию

Шесть человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Дальнем Востоке России, и, как полагают, еще шесть человек оказались на мели в воскресенье после того, как холодный ветер помешал спасательной операции. Группа из 12 человек, в которую входят гиды, намеревалась подняться на вулкан высотой 4754 метра (15 597 футов) во вторник, но столкнулась с проблемами в субботу, когда некоторые из группы разбились насмерть на высоте почти 4200 метров, заявили власти.

Власти заявили, что, по его мнению, у мужчины была сломана нога. Спасатели пытались добраться до них в воскресенье, но были вынуждены повернуть назад, так как сильный ветер не позволил их вертолету приземлиться.

«Они должны были приземлиться на высоте 3300 метров, но из-за сильного ветра со скоростью 30 метров в секунду (67 миль в час) им это не удалось, несмотря на две попытки, предпринятые с интервалом в несколько часов», — сообщили спасатели. . Ночью температура на горе может достигать минус 14 градусов по Цельсию (7 градусов по Фаренгейту).

Представитель местного управления гражданской обороны Татьяна Юхманова сообщила, что завтра, если позволят погодные условия, спасатели попытаются снова добраться до группы. Ключевская сопка — самый высокий из более чем 160 вулканов, чья снежная вершина возвышается над российским полуостровом Камчатка.

Он является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенного в список за его исключительную природную красоту. Спасатели предупреждают, что гора, сложенная из нагромождений вулканической породы, смешанной со снегом и льдом, особенно опасна для альпинистов из-за своей высоты и риска извержения вулкана.

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