Шесть тысяч авиакомпаний Европы пропали без вести

Бен Шесть тысяч авиакомпаний В Европа Они исчезли в небе. Вот что выходитОтчет о деловых контактах с аэропортами из Аси Европа, Отчет о связях с аэропортом 2020 Данные выявили «систематический спад» воздушной сети и связности из-за эпидемии.

Международный совет аэропортов (ACI) Europe, европейская торговая ассоциация, которая продвигает коллективные интересы европейских аэропортов, публикует свой годовой отчет с 2014 года. Этот отчет основан не на размере пассажира, а, скорее, на размере пассажира. Степень, в которой европейские аэропорты и их сообщества связаны и доступны со старого континента и остального мира, с использованием непрерывной последовательности Прямая ссылка, Жить е Центр.

Таким образом, из отчета этого года появилась опасная информация о шести тысячах потерянных в небе звеньев, которые до сих пор не восстановлены. Наиболее пострадавшие аэропорты в мире – это Европейский Союз и Великобритания, по данным, прямое соединение почти исчезло в апреле, только чтобы немного восстановиться в разгар августовского лета (-55%), вернувшись к ответственности в сентябре (-62%).

При прямой связи зафиксированы резкие перепады в дыхательных путях. Мадрид-Барахас (-71%), Рим-Фьямичино, посадка Covit Free между Италией и США (-70%), Монако (-68%), Лондра-Хитроу (-68%) e Франкфурт (-67%). Также затронуты более мелкие региональные аэропорты, где прямая связь еще больше снижается из-за эпидемии, как видно из данных. Линц (-96%), Treviso (-95%), வாச (-91%), Quimbeг (-87%), Нью-Йорк (-86%), Шеннон (-83%) д Бургас(-82%).

Однако он должен оказаться сильнее кризиса, вызванного чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Российские аэропорты е Турки, Прямые потери связи были высокими, в частности Москва-Домодедово (-12%), Санкт-Пьетроборго (-26%), Флай-Винуково (-28%) e Истанбул-Сабиха Коксон (-33%).

Пострадали и, прежде всего, Основные европейские центры. К сентябрю Majors, шесть аэропортов Европы с наибольшим количеством взаимосвязей, восстановили только 16% своей основной связности. Наибольшие потери были зафиксированы Монако (-93%) и Лондра-Хитроу (-92%), затем следует Франкфурт (-89%), Стамбул, Насыщенные новостями направления Турции на 2021 год (-85%) Парики-CDG (-81%) e Амстердам-Схипхол (-70%).

Генеральный директор Blessing Europe, Оливер Янкович, Он призвал Европейский Союз и правительства по всей Европе принять немедленные меры по перезапуску авиакомпании. «Это то, что объединяет Европу – возможность роста местной экономики, внутренних инвестиций и туризма», – заявил он.