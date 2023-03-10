Шеффлер планирует продать свой бизнес в России австрийскому бизнесмену

БЕРЛИН (Рейтер) — Немецкий автопроизводитель Schaeffler (SHA_p.DE) планирует продать свой бизнес в России члену своего наблюдательного совета, сообщил в пятницу австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф.

Согласно годовому отчету, опубликованному во вторник, 29 декабря 2022 года Scheffler подписала контракт на продажу своих российских предприятий компании ООО «ПромАвтоКонсалт» за 10 миллионов евро (10,60 миллиона долларов).

В отчете говорится, что по контракту было согласовано сначала передать акции компании, контролируемой членом наблюдательного совета.

Шеффлер подтвердил, что этим членом правления был Вольф.

В пятницу новостной журнал Spiegel сообщил, что генеральный директор «ПромАвтоКонсалт» Роман Вовк сообщил советнику президента России Владимира Путина по экономическим вопросам, что детали Schaeffler могут использоваться в автомобилях российского производителя коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ», в том числе в моделях, используемых в военном транспорте.

Отвечая на вопрос об отчете Spiegel, человек, близкий к Schaeffler, сказал Reuters, что, обеспечив передачу акций нероссийскому лицу, такого сценария удастся избежать, а санкции против ГАЗа останутся в силе.

(1 доллар = 0,9438 евро)

(Отчетность Кристины Аманн; сценарий Рэйчел Мур и Виктории Вальдерзее; редактирование Томаша Яновски.

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