Шеф Вагнер сообщил российскому Шойгу о готовящемся нападении Украины

(Рейтер) — Лидер российских наемников Евгений Пригожин сообщил министру обороны Сергею Шойгу в сообщении, опубликованном в понедельник, что украинские военные планируют неминуемое наступление, направленное на отсечение сил Вагнера от основных сил российских войск на востоке Украины.

В распространенном его пресс-службой сообщении Пригожин сообщил, что «широкомасштабное наступление» запланировано на конец марта или начало апреля.

«Прошу вас принять все необходимые меры, чтобы ЧВК Вагнера не оказалась отрезанной от основных сил российской армии, что привело бы к негативным последствиям для частной военной операции», — сказал он, используя термин, используемый Москвой. за войну на Украине.

Впервые Пригожин опубликовал такую ​​переписку с министром обороны, которого неоднократно критиковал за ведение войны.

Необычный ход, похоже, преследует две возможные цели: указать пальцем на руководство Украины и попытаться обвинить Шойгу, а не Пригожина, если предполагаемый украинский гамбит окажется успешным.

Пригожин сказал, что детали украинского плана и свое предложение противостоять ему он предоставил в приложении к письму, которое он не обнародовал. Он не сказал, как узнал о намерениях Украины.

Он сказал, что силы Вагнера в настоящее время контролируют 70% украинского города Бахмут, который они пытались захватить с лета прошлого года в ходе самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

В отдельных комментариях, опубликованных региональным новостным каналом в Telegram, Пригожин заявил, что существует «высокая вероятность» того, что город Белгород на юге России может стать одной из целей следующей украинской атаки.

Он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что Украина может начать крупномасштабную атаку на российский город.

Россия часто обвиняет Украину в нанесении одиночных трансграничных ударов беспилотниками и другими средствами. Украина не взяла на себя ответственность за такие инциденты, но назвала их «кармой» за российское вторжение.

(Отчетность Марка Тревельяна, редактирование Гарета Джонса)