Шеф Вагнер сообщил российскому Шойгу о готовящемся нападении Украины

(Рейтер) — Лидер российских наемников Евгений Пригожин сообщил министру обороны Сергею Шойгу в сообщении, опубликованном в понедельник, что украинские военные планируют неминуемое наступление, направленное на отсечение сил Вагнера от основных сил российских войск на востоке Украины.

Пригожин сообщил в сообщении, опубликованном его пресс-службой, что «широкомасштабное наступление» запланировано на конец марта или начало апреля.

«Прошу вас принять все необходимые меры, чтобы ЧВК Вагнера не оказалась отрезанной от основных сил российской армии, что привело бы к негативным последствиям для частной военной операции», — сказал он, используя термин, используемый Москвой. за войну на Украине.

Впервые Пригожин опубликовал такую ​​переписку с министром обороны, которого неоднократно критиковал за ведение войны.

Необычный ход, похоже, преследует две возможные цели: указать пальцем на руководство Украины и попытаться обвинить Шойгу, а не Пригожина, если предполагаемый украинский гамбит окажется успешным.

Пригожин сказал, что детали украинского плана и свое предложение противостоять ему он предоставил в приложении к письму, которое он не обнародовал. Он не сказал, как узнал о намерениях Украины.

Он сказал, что силы Вагнера в настоящее время контролируют 70% украинского города Бахмут, который они пытались захватить с лета прошлого года в ходе самого продолжительного и кровопролитного сражения войны.

В отдельных комментариях, опубликованных региональным новостным каналом в Telegram, Пригожин заявил, что существует «высокая вероятность» того, что город Белгород на юге России может стать одной из целей следующей украинской атаки.

Он не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о том, что Украина может начать крупномасштабную атаку на российский город.

Россия часто обвиняла Украину в нанесении отдельных трансграничных ударов с использованием беспилотников и других средств. Украина не взяла на себя ответственность за такие инциденты, но назвала их «кармой» за российское вторжение.

(Отчетность Марка Тревельяна, редактирование Гарета Джонса)