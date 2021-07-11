Ше выиграл свой третий Уимблдонский титул в парном разряде, на этот раз с Мертенсом.

Теннис – Уимблдон – Всеанглийский клуб тенниса и крокета, Лондон, Великобритания – 10 июля 2021 г. Тайваньская спортсменка Се Су-Вей и бельгийская спортсменка Элиза Мертенс празднуют свои титулы после победы в финале женского парного разряда над россиянками Еленой Весниной и Вероникой Кудреметовой.

ЛОНДОН (Рейтер) – Тайваньская спортсменка Се Су Вэй выиграла свой третий Уимблдонский титул в парном разряде с другим третьим партнером, поскольку она и Элиз Мертенс дожили до победы в финале марафона против российского дуэта Вероники Кудретовой и Елены Весниной в субботу.

Дуэт тайваньцев и бельгийцев сэкономил матчевые очки на пути к победе на центральном корте со счетом 3-6, 7-5, 9-7.

Это был его второй подряд Уимблдонский парный титул, когда Ше присоединился к недавно вышедшей на пенсию Барборе Стрыковой, чтобы выиграть титул в 2019 году.

Она также выиграла титул в 2013 году с Пэн Шуай.

На этот раз это была Мертенс, недавно назначенная игроком номер один в женском парном разряде, с которой она очень хорошо сотрудничала.

Unseed Кудерметова и Веснина имели по два матч-пойнта со счетом 5-4 во втором сете, а во втором сете получился потрясающий розыгрыш, который Ше в конечном итоге выиграл одним ударом.

После третьего сетапа 35-летний Хси завершил жесткую борьбу с победителем ударом наотмашь.

«Было похоже на семь часов», – сказал Мертенс о двух с половиной часах битвы на переполненной центральной площади.

«Были нервы, но в конце концов мы справились». Мы так рады, что смогли его закрыть.

(Отчетность Мартина Херманна; редактирование Прита Саркар)

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