Шинные производители продолжают уход России

AKRON — Спустя более года после российского вторжения в Украину производители шин продолжают распродавать свои российские активы и уезжать из страны.

Continental AG и Michelin Group недавно закрыли сделки по приобретению своих активов в России, а Bridgestone Corp сообщила в начале июня, что «делает успехи» в реализации своих планов по уходу из России.

В конце мая Continental продала свой завод по производству легковых шин в Калуге, Россия, российской инвестиционной компании S8 Capital. Немецкая компания Conti из Ганновера заявила, что продажа, в которой также участвовал московский дистрибьютор шин, была одобрена соответствующими органами. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Конте сказал, что S8 согласилась сохранить 1100 сотрудников калужского завода. Помимо шин завод выпускает магистрали кондиционера и гидроусилителя руля, а также детали пневмоподвески для российского рынка.

в соответствии с Торговля шинами Данных, годовая мощность завода оценивается в 3 млн легковых и легкогрузовых шин.

Завод открылся в 2013 году. В марте 2022 года он ненадолго прекратил работу, но через месяц возобновил работу.

В конце мая Michelin объявила, что нашла покупателя на свою недвижимость в России. Французский производитель шин заявил, что продаст российские активы Michelin Russia Tire Manufacturing Co. ООО, включая шинный завод в Давыдово, Россия, и ООО «Камсо СНГ» — бывшему деловому партнеру ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс», основному российскому дистрибьютору шин.

Продажа была одобрена местными властями. Это даст возможность сохранить 250 рабочих мест, в основном в Давидово.

Michelin сообщил, что завод, открытый в 2004 году и выпускающий в основном легковые шины для российского рынка, имеет годовую производственную мощность в два миллиона шин.

По словам Michelin, все расходы, связанные с выходом из России, которые оцениваются в $263 млн, должны быть выплачены в 2022 финансовом году, а в мае 2023 года компания признает расходы в размере нескольких десятков миллионов долларов, соответствующие курсовым разницам. Эти расходы не повлияют на планы Мишлен на финансовый год.