Шин Чан: Профессор и я на летних каникулах подтвердили выпуск Western Switch

участие в Нинтендо Лайв на меня

Это было подтверждено Шин ЧиA: Профессор и я на летних каникулах — бесконечное семидневное путешествие (По мотивам японской манги и аниме-сериала карандаш Шин ЧанЗападный релиз появится в Switch eShop и PlayStation 4 в августе.

Это специальное издание было впервые выпущено в Японии в 2021 году и является гораздо более реалистичным, чем предыдущее. бесконечный бегун Несколько лет назад. Это игра, в которой вы исследуете город в роли пятилетнего главного героя сериала — фотографируете, ловите рыбу, ловите насекомых, тренируетесь, открываете для себя динозавров и многое другое. Это чем-то похоже на серию вроде скрещивание животных И История времен года.

Издано Neos Corporation и разработано Millennium Kitchen — командой, известной как «мои летние каникулыигры и Атака монстров в пятницу на 3ДС.

Вот некоторая предыстория. Также было подтверждено, что игра будет поддерживать английские, японские, немецкие, испанские и португальские субтитры (спасибо, Gematsu).

Хироши должен отправиться в командировку на Кюсю, поэтому теперь вся семья Нохара решила остановиться у друга детства Месси в Ассу, Кумамото.

Но когда они прибывают на станцию ​​Кумамото по пути в Асо, они встречают странного человека, который дарит им еще более причудливую камеру при условии, что они выступают в качестве его свидетелей…

С новой камерой в руках Шинносукэ может в полной мере насладиться летними каникулами в прекрасных полях и горах Ассу. Сцена ползает даже с существами, которых он не нашел в Касукабе. Есть горожане в помощь и новые друзья.

Сказав это… разве эти дети не очень похожи на тех, кого он знает дома?

Холодной летней ночью Шинноске увидел гигантское существо в свете полной луны. Рядом с существом странный человек с широкой улыбкой.

Это тот самый странный парень, который дал ему камеру на вокзале…

И он называет себя злым профессором. После этой встречи с Асо стали происходить все более и более странные вещи…

участие в Нинтендо Лайв на меня

Это та версия, которую вы ждали на Nintendo Switch? Оставьте комментарий ниже.