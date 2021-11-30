Шиффрин устанавливает рекорд чемпионата мира, Формига завершает карьеру в Бразилии и многое другое.

Горные лыжи: Микаэла Шиффрин выиграла слалом в Киллингтоне и установила рекорд Кубка мира

Соревнуйтесь перед местной публикой, американским фигуристом. Михаэла Шиффрин В воскресенье она выиграла слаломный слалом на станции Кубка мира в Киллингтоне, штат Вермонт. Это знаменует собой 46-ю победу Шиффрин в слаломе, которая связывает ее со шведкой. Ингмар Стенмарк Чаще всего чемпионат мира побеждает в одном поле. (Видео победы Шиффрин было включено выше.)

Словакия Петра ВельховаПобедитель первых двух слаломных гонок сезона Кубка мира 2021–2022 гг. финишировал вторым (на 0,75 секунды). Обладатель трех олимпийских медалей Венди Холднер Швейцария близка к пьедесталу.

«Мы оба ошиблись, но я думаю, [Petra’s] — сказал Шиффрин после второго раунда. «В этом году напряженно и очень интересно. Надеюсь, всем понравится».

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Футбол: бразильская команда Formiga завершила легендарную карьеру в составе сборной

муравейЕе карьера охватывает почти всю историю женского международного футбола. Когда я родился в 1978 году, в Бразилии действовал закон, запрещавший женщинам играть в футбол.

Несмотря на сопротивление братьев и сестер, Формига вышла на поле. Хотя она пропустила свой первый женский чемпионат мира (в 1991 году ей было 13 лет), с тех пор 43-летняя спортсменка участвовала в каждом чемпионате мира.

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Помимо рекорда по количеству матчей Кубка мира среди футболистов (7), на Олимпийских играх в Токио в этом году она стала первой спортсменкой, которая участвовала в семи Олимпийских играх в любом командном виде спорта. Другими словами: никогда не было олимпийского женского футбольного турнира, в котором не участвовала бы Formiga.

Но в четверг Формига сыграла свою последнюю игру за свою национальную команду, добавив 15 минут к победе Бразилии над Индией со счетом 6: 1.

«Я не думал, что она когда-нибудь уйдет на пенсию», — сказал американский тренер. Влатко Андоновский Он сказал в среду. «Если вы посмотрите, как она играет 15 лет назад, 20 лет назад и сейчас — вы не увидите никакой разницы. [She’s] Это легенда и великий игрок ».

Футбол: звезда Эшли Хэтч и Кейси Мерфи в победе USWNT над Австралией

В обновленном составе женская сборная США по футболу в субботу обыграла Австралию со счетом 3: 0. Матч проходил перед более чем 36000 болельщиков на стадионе Австралии, месте, где пройдет финал чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года.

Только в третий раз соревнуясь в футболке национальной сборной, нападающий Washington Spirit и обладатель Золотой бутсы NWSL 2021 года Эшли Хэтч Он забил всего 24 секунды в первом тайме, став третьим по скорости голом в истории USWNT. Роуз Лавелл А также Линдси Хоран (Пенальти) Еще он забивал голы.

Вратарь Кейси Мерфи Она максимально использовала свой международный дебют, сделав восемь сейвов и став седьмым голкипером, забившим гол в матче в своей первой игре за USWNT.

Помимо Мерфи, еще трое игроков — Бетани тайноА также Морган Уивер, А также Эшли Санчес Они провели свой первый международный матч против Австралии.

Соединенные Штаты и Австралия снова будут соревноваться во вторник (4:05 утра по восточному времени на ESPN) на стадионе Макдональд Джонс в Ньюкасле.

Беговые лыжи: Фрида Карлсон, Тереза ​​Жюауг возглавляют зачет Кубка мира

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам начался в эти выходные тремя женскими гонками в Рука, Финляндия. Спортсмены из Норвегии и Швеции заняли восемь из девяти позиций на пьедестале почета к началу сезона 2021–2022 годов.

Шведский Фрида Карлсон В настоящее время он занимает первое место в общем зачете Кубка мира. победил Норвегию Тереза ​​Юхауг чтобы выиграть субботнюю 10-километровую классическую гонку, в то время как Гохауг боролся за победу в воскресенье в 10-километровой гонке вольным стилем (видео вставлено ниже).

Карлсон, семикратный призер чемпионата мира, ранее участвовавшая в гонках на средние дистанции, намерена дебютировать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Между тем, Йохауг примет участие в своих первых Олимпийских играх с 2014 года. Трехкратная олимпийская медалистка пропустила зимние игры 2018 года в Пхенчхане после положительного результата теста на стероид клостипол в сентябре 2016 года. Йохауг — огромная звезда Норвегии — говорит положительный результат. результат лосьона, которым она лечила солнечные ожоги на губах. После окончания дисквалификации в 2019 году Йохауг выиграла чемпионат мира в 2020 году и четыре титула чемпиона мира в 2021 году.

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Фигурное катание: 15-летняя Камила Валеева побила мировой рекорд

Российский фигурист Камила Валеева В субботу он выиграл Кубок Ростелкома с рекордным результатом. 15-летняя спортсменка набрала 272,71 балла между короткой программой и произвольной программой, опередив на 43 балла второе место. Елизавета Туктамышева, тоже из России. (Ниже есть видео с рекордной произвольной программой Валиевой.)

Для фигуристок в России создать олимпийский состав из трех женщин в их стране, вероятно, будет сложнее, чем выиграть медаль на Олимпийских играх. Россия заняла пять мест из шести в предстоящем финале Гран-при, но только три из них могут попасть в олимпийскую сборную Пекина.

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