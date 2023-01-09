Школа в Украине отвергает обвинения России в том, что там были убиты солдаты

КРАМАТОРСК, Украина (AP) – Должностные лица профессионально-технического училища в городе на востоке Украины отвергли заявление России о гибели сотен украинских военнослужащих в результате ракетного обстрела, заявив в понедельник, что ракета выбила только окна и повредила классы.

Россия была названа специально для ПТУ в Краматорске как объект атаки в войне, длившейся почти 11 месяцев . Министерство обороны России заявило, что его ракеты поразили две временные базы, в которых размещаются 1300 украинских солдат в городе, убив 600 из них поздно вечером в субботу.

Репортеры Ассошиэйтед Пресс, которые посетили место происшествия в солнечную погоду в понедельник, увидели четырехэтажное бетонное здание с выбитыми окнами. Внутри местные жители убирали мусор, убирали разбитое стекло и бросали сломанную мебель в воронку от ракеты внизу.

Отдельное шестиэтажное школьное здание практически не пострадало. Признаков украинского военного присутствия и жертв нет.

Яна Пристопа, заместитель директора школы, посмеялась над заявлениями Москвы о проведении военной концентрации.

«Никто и нигде не видел ни единого пятна крови», — сказала она Associated Press. Вчера все видели, что трупы никто не выносил. Это просто люди, которые убирают».

По ее словам, до того, как в феврале прошлого года разразилась война, в школе было более 300 учеников, большинство из которых изучали машиностроение, и большинство уроков было переведено в онлайн, когда Россия вторглась.

Студенты «теперь в шоке», — сказала она, добавив: «Какое это было потрясающее средство».

В воскресенье украинские официальные лица быстро опровергли заявления России о том, что в результате атаки погибло большое количество солдат.

Хотя не было никаких доказательств того, что в результате удара были убиты сотни украинских военнослужащих, Москва не сдвинулась с места. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения с места происшествия не поколебали доверия высокопоставленных чиновников к силовым структурам.

«Министерство обороны является основным, легитимным и исчерпывающим источником информации о ходе специальной военной операции», — заявил Песков в понедельник на телефонной конференции с журналистами, используя кремлевский термин для обозначения войны.

Во время войны обе стороны регулярно заявляли, что в результате нападений были убиты сотни солдат друг друга. Претензии редко могут быть проверены независимо из-за боевых действий.

Однако заявления Москвы могли иметь неприятные последствия внутри страны, поскольку некоторые российские военные блоггеры подвергли критике заявления Кремля о Краматорском наступлении.

Институт изучения войны, аналитический центр, заявил, что блогеры «негативно отреагировали на заявление России (Министерства обороны), отметив, что Министерство обороны России часто делает мошеннические заявления, и критикуя российское военное руководство за выдумку истории. .Руководство России несет ответственность за потери».

Представитель Минобороны России заявил, что удары по Краматорску были нанесены в ответ на украинскую атаку в Макеевке в канун Нового года, в результате которой, по данным Москвы, во временных казармах были убиты не менее 89 российских военнослужащих. Украинские власти заявили, что число погибших в результате нападения достигло сотен человек.

Это было одно из самых смертоносных нападений на силы Кремля с тех пор, как война началась более 10 месяцев назад, и позорная потеря.

Такие ответные удары случались и раньше. Когда Украина ударила по мосту в начале октября Соединив оккупированный Россией Крым с Россией, повредив важнейшую артерию снабжения нерешительных военных действий Кремля на юге Украины и нанеся удар по ключевому символу российской власти в регионе, Кремль нанес свой первый массированный залп украинским энергетическим объектам. . Это было расценено как возмездие за нападение на мост и положило начало периоду безжалостных бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины.

По меньшей мере трое мирных жителей погибли и 12 получили ранения в стране за последние 24 часа в результате бомбардировок девяти областей Украины на юго-востоке, сообщил в понедельник офис президента Украины.

Украинские официальные лица заявили, что во время атаки в понедельник два человека были убиты и пятеро ранены, в том числе 13-летняя девочка, в результате ракетного обстрела российской ракетой сельского рынка на северо-востоке Харьковской области.

Губернатор Харьковской области Олег Синихопов сообщил, что забастовка пришлась на село Шевченково. На фотографиях, размещенных Синихоповым в своем Telegram-канале, видны разрушенные павильоны, некоторые из которых еще горят, и завалы вокруг них.

По словам украинских чиновников, под завалами могут оказаться еще люди. По их поиску проводилась спасательная операция.

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