Шмыгаль остроумно рассуждает о механике конфискации замороженных российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления Украины.

Об этом Шмигаль сообщил в посте от кабельОб этом сообщает Укринформ.

«Враг должен быть наказан, и он должен компенсировать нанесенный ущерб. Мы с господином Клеверли обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и отправки их забрать Украину. [We also discussed] Он сообщил, что, по мнению британских представителей, в применении инструмента страхования военных рисков заинтересованы инвесторы и страховые компании.

Он отметил, что Великобритания является важным союзником Украины.

Шмыгаль также назвал «чрезвычайно важным и своевременным» решение правительства Великобритании потратить первые пять миллионов фунтов стерлингов на поддержку гражданской энергетики Украины.

При этом он призвал британских партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма и способствовать созданию специального трибунала для осуждения российского руководства.

«Ответ на российские теракты должен быть решительным. Больше санкций и еще больше изоляции агрессора», — сказал Шмыгаль.

Бриллиант прибыл в Киев в пятницу, 25 ноября. Он уже встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram