Шмыгаль остроумно рассуждает о механике конфискации замороженных российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления Украины.
Об этом Шмигаль сообщил в посте от кабельОб этом сообщает Укринформ.
«Враг должен быть наказан, и он должен компенсировать нанесенный ущерб. Мы с господином Клеверли обсудили механизмы конфискации замороженных российских активов и отправки их забрать Украину. [We also discussed] Он сообщил, что, по мнению британских представителей, в применении инструмента страхования военных рисков заинтересованы инвесторы и страховые компании.
Он отметил, что Великобритания является важным союзником Украины.
Шмыгаль также назвал «чрезвычайно важным и своевременным» решение правительства Великобритании потратить первые пять миллионов фунтов стерлингов на поддержку гражданской энергетики Украины.
При этом он призвал британских партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма и способствовать созданию специального трибунала для осуждения российского руководства.
«Ответ на российские теракты должен быть решительным. Больше санкций и еще больше изоляции агрессора», — сказал Шмыгаль.
Бриллиант прибыл в Киев в пятницу, 25 ноября. Он уже встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Фото: Денис Шмыгаль/Telegram
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