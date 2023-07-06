Шойгу: Кто такой министр обороны России, которого ненавидит Вагнер? | Новости войны между Россией и Украиной

Киев, Украина Субутай был одним из самых успешных генералов в истории.

Верховный главнокомандующий Чингисхана опустошил Китай и Среднюю Азию, изгнал монгольские полчища в Иран и восточное Средиземноморье, превратил Киев, один из крупнейших городов Восточной Европы, в тлеющие руины.

в истории учебник Действие происходит в Туве, тюркоязычной российской провинции с преобладающим буддистским населением, которая граничит с северо-западом Китая. Субутай противостоит министру обороны России Сергею Шойгу.

Автор учебника и другие тувинские интеллектуалы объявили Шойгу не чем иным, как современной реинкарнацией Субутая.

А когда в феврале 2022 года началась война на Украине, Шойгу, видимо, хотел оправдать свою репутацию, пообещав президенту России Владимиру Путину взять Киев в течение трех дней.

Преемник Путина?

Невыносимо долгий по российским меркам срок пребывания Шойгу в должности восходит к 1991 году, когда бывший прораб строительства и мелкий чиновник-коммунист стал главой МЧС.

За несколько лет он превратил его в одно из самых эффективных и популярных государственных учреждений России, поскольку оно оперативно реагировало на природные и техногенные катастрофы, включая взрывы и другие теракты.

В 2012 году, за два года до того, как Россия аннексировала украинский Крым, Шойгу был назначен министром обороны, хотя он никогда не служил в армии.

Путин доверил ему проведение реформ, которые якобы сделали российские вооруженные силы «вторыми по мощи в мире» после США, по словам сторонников Кремля.

Это утверждение якобы подтверждается спасением президента Сирии Башара Асада. Российская кампания, направленная на то, чтобы помочь Асаду вернуть себе большую часть Сирии, превратилась в демонстрационный зал передового российского оружия.

Общественность почти не заметила, что настоящие русские сапоги на земле в Сирии принадлежали зарождающейся частной армии Вагнера, а визуально впечатляющие удары, такие как запуск крылатых ракет с военного корабля в Каспийском море, не имели военного значения.

Шойгу сиял от славы и его часто видели в телерепортажах с Путиным на охоте или рыбалке.

«У него серьезные шансы [of succeeding Putin]«Это намного выше, чем у кого-либо еще на данный момент», — сказал в 2021 году «Аль-Джазире» Николай Митрохин из Бременского университета Германии.

Но через два года политическая карьера Шойгу зашла в тупик, говорит теперь Митрохин, потому что Шойгу сыграл ключевую роль в подготовке к затяжной войне на Украине.

«Играл и проиграл. А генерал, который проигрывает войну, теряет всякую политическую перспективу — кроме попытки устроить беспорядки и захватить власть силой», — сказал Митрохин «Аль-Джазире».

Война показала, что истинная военная мощь России — это не что иное, как Потемкинская деревня, построенная на бездоказательных репортажах, хорошо спродюсированных видео и многомиллиардных бюджетах.

Военные проглотили все эти бюджеты, не дав результатов, таких как гиперзвуковые ракеты, которые могли бы летать в космос, или передовые танки, которых Украина раньше не видела.

Это была не совсем вина Шойгу.

По словам наблюдателей, он просто резюмировал операционную логику российских правящих структур, коррумпированную военную машину и фальшивые отчеты.

«Он не сделал ничего, что противоречило бы логике существования и развития российской государственной системы в целом и логике развития вооруженных сил в частности», — заявил военный аналитик Павел Лужин, бежавший из России под давлением властей. Аль-Джазира.





Дуэль с Вагнером

Одним из популярных мемов, который стал вирусным 24 июня, когда группа Вагнера продвигалась к Москве, был график, показывающий «оценки» российской армии:

2021 — вторая лучшая армия мира

2022 — вторая лучшая армия Украины

«2023 год — вторая лучшая армия России»

Руководитель Вагнера Евгений Пригожин заявил, что не хочет свергать Путина своим мятежом. Он хотел выдать президента Шойгу и Валерия Герасимова, высшего генерала России и начальника Генерального штаба.

Полководцы Вагнера регулярно обвиняли их в срыве военных действий и гибели «десятков тысяч» солдат по приказу, предназначенному для того, чтобы угодить Путину, а не для победы в реальных сражениях.

В течение нескольких месяцев Вагнер казался наиболее эффективной частью российской военной машины на Украине, но взятие им юго-восточного города Бахмут многие считали пирровой победой.

Аналитики говорят, что само существование Вагнера свидетельствует о том, насколько неэффективной была регулярная армия с ее деморализованными, плохо обученными солдатами, плохим снабжением, неисправным оружием и принятием решений, основанным на уловках Второй мировой войны.

«То, что нужны были Пригожин и Вагнер, было позорным для «легендарного непобедимого» [army] И постоянное напоминание о том, что министерство обороны и армия не могут без них обойтись», — сказал «Аль-Джазире» Дэвид Гендельман, независимый военный аналитик.

Более того, По его словам, Пригожин не ограничился тем, чтобы вести себя сдержанно, выполняя приказы.

«Вместо этого Пригожин без зазрения совести заявил о себе и своих победах, публично выступив против Шойгу и Герасимова», — сказал Гендельман.

Шойгу не нравился относительный успех Вагнера и его растущая популярность в России.

Во-первых, Вагнеру запретили вербовать заключенных после того, как десятки тысяч из них были убиты во время «мясных маршей» смертников на украинские позиции в Бахмуте и других местах.

А после этого министерство Шойгу стало принуждать вагнеровцев подписывать контракты, переводя их в состав регулярной армии — и принижая роль Пригожина.

Прерванный мятеж и ссылка в Беларусь только усилили Шойгу.

Гендельман заявил, что попытка Вагнера свергнуть Шойгу потерпела неудачу, «и его увольнение стало бы двусмысленным политическим сигналом».

Так что же дальше для Шойгу? Митрохин заявил, что может пойти по политическому пути других высокопоставленных чиновников, получивших понижение в должности на русском политическом языке.

Один из них, Дмитрий Медведев, который был президентом России с 2008 по 2012 год, пока Путин последовательно ждал конституционного ограничения, теперь является заместителем главы Совета безопасности России, консультативного органа с ограниченными полномочиями.

«вероятно, [Shoigu] Его назначат на должность третьего ранга, например, еще одним заместителем председателя Совета безопасности, главой совместного с Беларусью органа или полпредом президента.

«А потом, если он выживет, его отправят на пенсию», — сказал он.