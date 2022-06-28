Шокирующее признание генерального директора в России

Генеральный директор Уимблдона Салли Болтон выразила сожаление по поводу запрета России на проведение турнира Большого шлема, но согласилась поддержать этот шаг. Картина: Гетти

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон призналась, что «сожалеет» о влиянии Всеанглийского клуба на дисквалификацию россиян. Защита спорного действия Забрали власти.

Хотя рейтинговые очки не присуждались, Болтон сказал, что испытал облегчение, увидев лучших звезд мира на турнире Большого шлема Bull Court.

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Мужское и женское руководство мирового тенниса исключили Уимблдон из рейтинга в ответ на его запрет на участие российских и белорусских игроков.

И ATP, и WTA сняли очки после того, как Всеанглийский клуб запретил России оккупацию Украины.

Такие игроки, как чемпион US Open Даниил Медведев, Андрей Рублев, Арена Соболенко и Виктория Азаренко, не смогут сыграть в Лондоне.

Этот шаг вызвал ажиотаж, в частности, в теннисном мире, однако, по словам Болтона, официальные лица Уимблдона не ожидали, что ATP и WTA поведут себя так, как они поступили.

Болтон сказал, что решение о запрете игроков было «невероятно трудным», и выразил сожаление по поводу реакции руководящих органов.

Перед началом игры в первый игровой день в понедельник он сказал: «Мы думали, что это было неравное решение в контексте глобальной ситуации и контекста, в котором мы оказались».

«Конечно, это накажет всех игроков, поэтому мы чувствовали, что это было неравномерно. Я думаю, что качество поля, на котором мы играем в чемпионате, говорит само за себя».

Болтон сказал, что, несмотря на препятствия, затрагивающие всех участников Уимблдона, он остался при своем решении.

Болтон сказал Би-би-си в понедельник утром: «В то время это было невероятно трудное и сложное решение.

«Мы долго думали об этом и приняли это решение. Это сложно, но мы его придерживаемся.

История продолжается

«Это правильное решение для чемпионата. Это правильное решение для чемпионата. Мы очень сожалеем о том влиянии, которое оно оказало на отдельных игроков. Но это правильное решение для нас в этом году».

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, покинувшая Уимблдон в прошлом месяце из-за травмы ахилла, ранее заявляла, что может избежать решения об исключении из рейтинга.

Хотя рейтинговые очки не присуждались, Наоми Осака выразила восхищение игрой на Уимблдоне. Картина: Гетти

Но двукратный чемпион Уимблдона Энди Мюррей не «чувствовал бы себя выставкой» без очков.

В All England Club ожидается толпа

Болтен сказал, что он ожидает, что больше людей приедет на чемпионат в этом году, и турнир стал постоянной политикой игры в середине воскресенья, которое было праздником.

«История того, почему мы не играли в середине воскресенья, связана с необходимостью упразднения кортов, но по мере того, как технологии кортов для корриды, забота и внимание с годами улучшались, мы пришли к тому, что кортам можно доверять. «Выдерживает 14 дней», — сказал он.

«Поэтому мы очень рады, и мы очень рады добавить дополнительный день, особенно в воскресенье. Во всем мире».

Болтон также приветствовал традиционные очереди за билетами на Уимблдон, которых не было во время прошлогодней вспышки коронавируса.

«Я думаю, что то, что было действительно значительным и чего у нас не было в прошлом году, действительно подчеркнуло свою важность и значимость для всех», — сказал он. «Тогда это просто стало известно нам.

«Причина важности очереди заключается не в том, что мы думаем, что люди в Великобритании хотят выстроиться в очередь, хотя традиционно все хотят выстроиться в очередь из британцев, а в доступе».

С агентствами

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