Шокирующий отчет о российской системе номинации для украинцев

Российские власти ввели систему допросов, задержаний и насильственной депортации гражданских лиц на оккупированных ими территориях Украины.

Большая картинка: Государственный департамент США оценки Тот факт, что от 900 000 до 1,6 миллиона украинцев, в том числе не менее 260 000 детей, подверглись процессу «ликвидации» России, который, по словам официальных лиц Украины и США, является военным преступлением.

Считается, что многие из этих детей, в том числе взятые у родителей, были усыновлены российскими семьями по нескольким причинам. Отчеты и правозащитные группы.

Недавняя оценка американской разведки показала, что многие взрослые, особенно те, кто подозревается в сотрудничестве с украинскими военными или националистическими ополчениями, предположительно находятся в российских концентрационных лагерях на востоке Украины.

Тарас Ульянченко, 21-летняя студентка из Мариуполя. Тем, кто прошел процедуру номинации, повезло больше. В конце концов ему удалось покинуть Россию, но только после ареста, продолжительного допроса и долгого и изнурительного путешествия.

Говоря с Axios в нескольких видеоинтервью, Ульянченко дал подкасту Axios Today душераздирающее описание своего опыта через российскую систему фильтров.

«Ад на земле»

Когда в феврале началась война, Ульянченко учился на последнем курсе Мариупольского государственного университета, изучая политологию.

По словам Ульянченко, после нескольких недель бомбардировок российская оккупация превратила Мариуполь в «ад на земле». Его мать умерла от рака По его словам, за два года до российского вторжения его отец, заводской рабочий, был убит русским снайпером во время войны, и ему пришлось заботиться о своей 80-летней бабушке.

Разрушенный жилой дом в Мариуполе, по словам Ульянченко, находится примерно в 100 метрах от его дома. Фото предоставлено Тарасом Ульянченко

Пробыв в бегах шесть недель, Ульянченко и его бабушка были эвакуированы в Донецк.

Именно здесь Ульянченко впервые столкнулся с кандидатурой. По его словам, российские солдаты и чиновники не беспокоились о его старой бабушке. Вместо этого они сосредоточились на таких молодых людях, как он.

Ульянченко доставили в отделение милиции, сняли отпечатки пальцев и допросили. Когда его спросили, где его военный билет, Ульянченко сказал, что сказал властям, что он всего лишь студент. К счастью, у него был с собой студенческий билет. Его также подозревают в том, что он помогал ему сопровождать больную бабушку.

Она была больна в то время. Мы все время были вместе, так что, думаю, это рассеяло их подозрения, что я мог быть солдатом или кем-то еще, по их мнению, я мог быть».

Он получил подтверждающий документ, а на следующий день Ульянченко заявил, что они с дедом пытались пересечь границу России, потому что «не было другого выхода» из-за «невозможных условий жизни».

допрос

на границе Бабушке Ульянченко разрешили пройти, но она говорит, что он Российский солдат отвел в комнату для допроса еще нескольких человек.

На допросах задержанным раздавали анкеты с вопросами о российском и украинском правительстве, российской «спецоперации» в Украине и украинских националистических батальонах.

Взвешивая свои ответы, чтобы пройти эту ликвидацию, Ульянченко сказал Axios, что, по его словам, он «нейтрален» в вопросах о российском и украинском правительствах и российской операции и критически относится к фалангам националистов.

По его словам, в помещении, где содержался Ульянченко, находились четверо российских военных и мужчина — «следователь» — в штатском и с бейсбольной битой в руках, добавив, что там же был задержан, казалось бы, грубый бывший украинский военный.

Ульянченко говорит, что его попросили раздеться, чтобы проверить наличие татуировок, которые могут указывать на воинскую часть (которых у него нет). Во время нудистского обыска он сказал, что видел, как бывшего солдата били битой по ноге.

Ульянченко сообщил Axios, что следователь Во время допроса он взял свой телефон, чтобы проверить все свои учетные записи в социальных сетях.

На вопрос, участвовал ли он в протестах 2013 года, в результате которых был свергнут пророссийский президент Украины Виктор Янукович, Ульянченко сказал своему следователю, что ему тогда было всего 12 лет.

На вопрос, стал ли он теперь нацистом, Ульянченко сразу ответил: «Нет».

Ульянченко поясняет: «С каждым новым вопросом он чуть больше повышал на меня голос, и это напряжение нарастало все больше и больше. Это был пугающий опыт… Но я пообещал себе не отвечать и сделать все возможное, чтобы Сделай это. «

В целом , Ульянченко говорит, что провел около пяти часов, включая 30-40 минут допросов, в пограничном задержании.

Ему разрешили пройти — что особенно важно, его украинский паспорт — и воссоединиться с бабушкой.

Три возможных судьбы

многие другиеОднако им повезло меньше.

Недавно его рассекретили оценка разведки США Выяснилось, что задержанных обычно ждет одна из трех судеб: некоторым выдают документы и разрешают остаться в Украине; других насильно депортировали в Россию для дообследования; А «те, кого считают наиболее опасными», скорее всего, находятся в тюрьмах на востоке Украины и в России, «хотя об их судьбе мало что известно».

«С людьми обращаются как с животными, чего нельзя себе представить даже в самом худшем фильме», — говорит Александра Дрейк, которая документировала истории, подобные истории Ольянченко, для Украинского центра гражданских свобод.

Тарас Ульянченко и его бабушка после приезда в Грузию. Фото предоставлено Тарасом Ульянченко

Пока Ульянченко Его бабушка была счастлива, что они оба прошли процесс номинации, и их путь был далек от завершения.

Некоторые из их русских друзей отвезли пару в соседний город. через несколько дней, Они сели на поезд в течение 13 часов на юг, а затем еще на один поезд через границу в Тбилиси, Грузия. Оттуда они отправились в Турцию и, наконец, в Германию, где продолжают жить и сегодня.

Россия расширяет номинацию

Рассекреченная оценка разведки США Выяснилось, что на востоке Украины и западе России было не менее 18 центров номинации, хотя и указывалось, что могут быть и другие. Россия расширяет операцию.

Российские официальные лица часто называют украинских солдат, особенно тех, кто связан с националистической милицией, террористами.

Москва называет принудительные депортации выселением по гуманитарным соображениям. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Представитель Госдепартамента США заявил, что поддерживает усилия Украины и международного сообщества по «собиранию, документированию и сохранению доказательств зверств» в Украине. «Ответственность обязательна… Мы стремимся привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений и других злодеяний».

Для Олянченко, Считается, что процесс ликвидации и задокументированные нарушения не прекратятся до окончания войны.

«Они не относятся к людям как к людям, — говорит он. «Западный мир — да и весь мир — не должен искать оправдания действиям России».

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