Шон Бин обещает зятя на «Оскар», если Зеленского не пригласят на Украину

«Теперь я понимаю, что было принято решение этого не делать… Если Академия решила не… следовать примеру Украины, которая берет для нас пули и бомбы вместе с украинскими детьми, которых они пытаются защищать, я считаю, что все эти люди и каждая часть этого решения станут самым ужасным моментом в истории Голливуда».

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Бен, получивший награду за лучшую мужскую роль в фильме «Таинственная река» (2003). и Милк (2008 г.) призвали людей бойкотировать концерт в знак протеста против неучастия Зеленского в программе, заявив: «Я буду чувствовать запах [my awards] на публике.»

То фигурки Изготовлен из цельной бронзы и покрыт 24-каратным золотом.

ICYMI: актер Шон Пенн говорит, что церемонию вручения «Оскара» следует бойкотировать, если организаторы вечеринок решат не брать Зеленского на шоу. pic.twitter.com/4LI2YIiKcD — Джим Акоста 26 марта 2022 г.

Бенн назвал решение президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину «самой ужасной ошибкой всего человечества». В прошлом месяце он встретился с Зеленским во время съемок в стране, заявив, что Зеленский и украинский народ «вознеслись как исторические символы мужества и принципиальности».

Украина находится в авангарде демократических объятий мечты. «Если мы позволим ей сражаться в одиночку, она потеряет нашу душу, как и Америка», — сказал он Washington Post в прошлом месяце.

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Россия сталкивается с широкомасштабной реакцией Запада. Более 380 компаний объявили о выходе, сокращении или прекращении своей деятельности в России с момента начала вторжения в конце февраля. По базе данных Из Йельской школы менеджмента. Совершив в этом месяце исторический шаг, Международная шахматная федерация отозвала турниры из России и Беларуси. Несколько дней спустя я забанил одного из лучших шахматистов мира за публичную поддержку Путина. READ Акции GameStop и AMC AMC подскакивают, поскольку Robinhood снимает торговые ограничения

У Бена долгая история участия в международных делах. Он известен своей политической активностью и гуманитарной деятельностью во всем мире, включая работу по оказанию помощи после урагана Катрина, землетрясения 2010 года на Гаити и крупных наводнений в Пакистане в 2012 году.