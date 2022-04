Актер Шон Пенн заявил, что Украина «победит» в войне с Россией, в серии телешоу, призванных укрепить поддержку в Соединенных Штатах президента Украины Владимира Зеленского и усилий страны по отражению сил вторжения.

Бен появился в «Последнем слове с Лоуренсом О’Доннеллом». на MSNBC, где он заявил о своей уверенности в том, что Украина «выиграет это дело… это точно». Он подчеркнул единство населения, добавив: «Это захватывающий момент в истории… они смотрят друг на друга и говорят, что мы вместе».

Бенн сказал, что находит единство Зеленского и Украины источником вдохновения для американского народа, поскольку он предложил Соединенным Штатам способ преодолеть разделение, которое преследовало их на протяжении десятилетий, заявив: «Эта настоящая свобода мысли и лидерства настолько сильна. … Это то движение, которое мы должны уметь делать». [to the US], который на данный момент является своего рода народным танцем для нации. Мы должны вместе вернуться на правильный путь и осознать, что Украина, во всем ее разнообразии, имеет единство, которого мы не видели раньше в современную эпоху».

Шон Пенн на MSNBC

Бен также появился в шоу Fox News «Hanity»., где он обсуждал войну с ведущим Шоном Хэннити. «Я увидел в нем то, чего никогда раньше не видел», — похвалил Бен Беселински и повторил свое утверждение о возможной победе Украины над Россией. «Мне ясно, что украинцы это выиграют. Вопрос в том, какой ценой».

Выяснилось, что Бен был в Украине, снимал документальный фильм о начале российского вторжения, и присутствовал на пресс-конференции в Киеве в феврале, ранее посещая страну для съемок в ноябре. Тогда же Зеленский выступил с заявлением, в котором сказал: «Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление мужества и честности… И чем больше таких людей — верные друзья Украины, которые поддерживают Борьбу за свободу, — тем скорее мы остановим это гнусное вторжение в Россию».

Бен продолжал громко поддерживать украинское дело, призывая к частным деньгам покупать истребители для ВВС Украины и требуя, чтобы Зеленскому разрешили выступить на церемонии вручения премии «Оскар», заявив, что он «почувствует это». [his Oscars] Публично «Если нет. На мероприятии Зеленский не обратился к «Оскару», а выступил с обращением к зрителям на «Грэмми», что является аналогом музыкальной индустрии.