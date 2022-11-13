Шон Пенн одолжил Зеленскому «Оскар», чтобы Украина выиграла войну

Киев, Украина (AP) – Актер Шон Пенн, который снимает документальный фильм о вторжении России в Украину, одолжил один из двух «Оскаров» президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказал ему: «Когда выиграешь, верни его в Малибу».

Офис Зеленского в среду опубликовал видео встречи во время последнего визита Бена в Украину, третьего с начала войны 24 февраля. Президент написал в Twitter, что вручение «Оскара» стало «символом веры в победу нашей страны».

Бин, который на протяжении многих лет участвовал во многих международных гуманитарных и антивоенных усилиях, сказал Зеленскому, что каждый раз, когда он покидает Украину, «я чувствую себя предателем».

«Но если бы я знал, что это здесь, с тобой, я бы чувствовал себя лучше и сильнее в боях», — сказал Бен, вытаскивая фигурку из черного мешка и ставя ее на стол перед Зеленским. «Когда вы выиграете, верните его в Малибу. Потому что я чувствую себя намного лучше, зная, что здесь есть частичка меня».

Зеленский сначала колебался с принятием статуи, потом саркастически сказал: «Нам нужно быстро победить».

Неизвестно, когда произошла эта встреча и на чем остановился Оскар Бенн: Бен получил две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль: в 2003 году за «Таинственную реку» и в 2008 году за «Молоко».

Его публицист не сразу ответил на электронное письмо с запросом подробностей в среду.

Бен был одним из первых, кто посетил Украину после того, как российские войска вошли в страну, и работал над документальным фильмом о вторжении.

Во время встречи Зеленский вручил Бинсеру награду — орден «За заслуги перед Украиной», которым награждаются граждане за выдающиеся достижения в экономике, науке, культуре, военной или политической деятельности. Премия, основанная бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в 1996 году, среди бывших лауреатов премии — украинские ученые и писатели, а также военачальники советской эпохи.

На видео, опубликованном тогда офисом президента, видно, как Бен и Зеленский гуляют по Киеву и достигают площади Конституции, напротив здания украинского парламента и президентского дворца, где проходит «Аллея храбрых» — коридор, увешанный мемориальными досками. в честь мировых лидеров. которые показали свою солидарность с Украиной. На дорожке, открывшейся в августе, есть квадратная табличка, вкопанная в землю, на которой выгравировано имя Бена и дата 24 февраля 2022 года, начало вторжения.

Ссылаясь на картину, Бен Зеленский рассказал, что в мире есть три места, которыми он гордится: «Место, где родилась моя дочь, место, где родился мой сын, и это. Спасибо».