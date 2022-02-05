Шон Уайт заявил, что зимние Олимпийские игры в Пекине станут его последним соревнованием

ЧЖАНЦЗЯКОУ, Китай. Американский сноубордист Шон Уайт, ставший лицом спорта, выиграв три золотые медали, заявил в субботу, что Олимпийские игры в Пекине станут его последним соревнованием по сноуборду, и что он уйдет со всех соревнований.

«Я думаю, что это будет мое, ну, это будет и мое последнее соревнование, которое довольно особенное», — сказал 35-летний Уайт на пресс-конференции.

Уайт, выступая здесь на своей пятой Олимпиаде, уже сказал, что Пекин будет его последним выступлением на олимпийской сцене.

Уайт, выигравший золото в хафпайпе на Играх 2006, 2010 и 2018 годов, сказал, что проблемы с коленями и спиной сохранялись, что вынудило его отказаться от соревнований и пропустить тренировки.

«И это, и это, все эти важные вещи привели меня к такому выводу», — сказал он, добавив, что трюки других гонщиков становились «все тяжелее и тяжелее».

Шон Уайт празднует свою золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2010 года. AFP через Getty Images

Уайт сказал, что он решил уйти на пенсию недавно, в момент затишья, когда он заблудился и ему пришлось самостоятельно подниматься на кресельной канатной дороге через пустую гору.

«Я смотрел… как садится солнце, и меня это просто поразило», — сказал он.

«Это был очень грустный и сюрреалистический момент, но также и очень радостный», — сказал Уайт, добавив, что он немного «сломался», прежде чем позвонить своим друзьям и семье, чтобы сообщить им о своем решении.

Уайт — один из старейших членов сборной США по сноуборду. Он сказал, что все еще находится в Пекине, чтобы участвовать в соревнованиях, объяснив, что он визуализировал заезды, которые он пропустит во время своего мероприятия в следующую пятницу.

Уайту предстоит столкнуться со все более молодыми конкурентами, жаждущими бросить вызов его доминированию в спорте, включая 23-летнего японца Аюму Хирано, который победил калифорнийца на Laax Open в прошлом месяце.

Австралиец Скотти Джеймс, еще один из его соперников, сказал, что Уайт уходит с его выходом на пенсию.