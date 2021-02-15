Шотландский университет планирует возглавить курс по гендерным исследованиям

Аранца Асали, которая в настоящее время учится в магистратуре, сказала, что «никогда не думала, что Сент-Эндрюс получит эту степень, получит похвалу и обучение, которые она заработала, а затем сделает это».

«Явное пренебрежение нашим образованием и благополучием сотрудников недопустимо», – Она написала в Twitter.

Самые широкие опасения по поводу Недопредставленность женщин в области философии В прошлом я много раз рос по всему миру. Те, кто обратил внимание на решение университета не продлевать контракт мисс Керр, указывают на более широкие проблемы на философском факультете.

По данным поддерживающей его миссии, по состоянию на этот месяц из 35 преподавателей и научных сотрудников кафедры только 12 – женщины, в то время как среди этих 12 женщин только пять находятся на постоянной должности (одна из них работает неполный рабочий день). Двое из них являются приглашенными учеными, три профессора не работают в университете в основном, а двое работают по временным контрактам, включая доктора Керра.

В 19 штатных сотрудниках отдела всего четыре женщины, причем женщина не всегда занимает младшую должность. На кафедре от 57 кандидатов наук. Студентов всего 13 женщин.

Ученые всего мира выразили поддержку доктору Керру в социальных сетях.

«Абсолютно постыдно, и это часть длинного списка увольнений и ученых BAME за последние годы», Доктор Камилла Мерк Роствик, Постдокторант из Университета Лидса, опубликовал в Twitter, используя общепринятую британскую аббревиатуру для чернокожих, азиатов и «этнических меньшинств».

«Это глубокая несправедливость, и это просто роковая ошибка». Джонатан Исикава писал: Адъюнкт-профессор философии Университета Британской Колумбии. «Ее работа образцовая, и ни у кого нет нужного опыта, чтобы заменить ее».