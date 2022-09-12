Шпаргалка: влияние Михаила Горбачева на мировую политику

Сафия Совиллар, профессор политологии и политических исследований Университета Элон.

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, лауреат Нобелевской премии мира, скончался 30 августа в возрасте 91 года. Сафия Совиллар, профессор политологии и политических исследований, объясняет усилия Горбачева по демократизации российской политической системы, его роль в распаде Советского Союза и почему наследие Горбачева имеет решающее значение для понимания современной российской и мировой политики, включая российско-украинский конфликт. Война.

Это интервью было отредактировано для ясности.

Как Горбачев был важной фигурой в мировой политике, особенно в России?

«Начать с самого начала было даже важнее, потому что он понял, когда пришел к власти в середине 1980-х, что Советский Союз не был той великой империей, в которую верили люди. Если вы посмотрите на экономику, вы посмотрите на отсутствие свобод, которые были у людей, то было совершенно очевидно, что они были в застое, и они не могли конкурировать с США.То, как они утверждали часть этого, было потому, что они потратили много денег на гонку вооружений и вооружений, и они были не в состоянии быть сильными экономически.И я думаю, он понял, как первый руководитель с образованием Коллекционеров в Советском Союзе, что нужна некоторая реформа -необходимо некоторое улучшение не только в жизни людей, но и в правительстве в Генеральная.

Он решил открыть систему как экономически, так и политически. Это позволило больше экономических рыночных инициатив. Это позволило провести более открытое обсуждение политических вопросов, политической организации и средств массовой информации. Это широко открыло двери. Это дало немного открытости и свободы в этих областях, потому что система была очень закрытой. И это заняло свою собственную жизнь, потому что этого хотели очень многие люди. Отчасти поэтому он считается главной причиной падения как коммунистического режима, так и режима в Советском Союзе.

При советской системе страны Восточной Европы, официально не входившие в состав Советского Союза, такие как Польша, Чехословакия, Венгрия и т. д., находились под его влиянием. В прошлом, если они хотели идти своим путем, если они хотели избавиться от коммунизма и авторитаризма и пойти в сторону Европы и стать более демократичными, им на самом деле не разрешалось этого делать. Советский Союз и, в частности, армия, по сути, должны были прийти и подавить любой протест против коммунистического правления. На самом деле они делали это в 70-х и 80-х годах. Итак, то, что сделал Горбачев, и это было очень грозно, он в основном сказал с точки зрения внешней политики, что вы, ребята, можете идти своим путем. Если Польша, или Чехия, или Венгрия решат сделать что-то другое, мы не придем с танками и не остановим вас. И это было очень важно, потому что эти страны также были коммунистическими диктатурами.

Затем у них было народное восстание — восстание простых людей в Берлине, которое привело к падению Берлинской стены, когда Восточный и Западный Берлин были разделены. Стена рушится, и люди могут путешествовать, навещать свои семьи через стену. На улицах Праги в Чехословакии, как и в Польше, были сотни тысяч людей, и поэтому они смогли пройти свой путь совершенно мирным путем, избавившись от имевшегося у них коммунистического строя и став демократическими капиталистическими странами. .

Я говорю это не только из-за Горбачева. Очевидно, это связано с усилиями сотен тысяч людей в этих странах. Но поскольку это не остановило их от отъезда, первое важное, что привело к этому, было то, что Европа в целом, а не только Россия, стала свободной и демократической страной с 1989 по 1991 год. Затем эти страны стали членами Европейского Союза. . Они стали важными игроками в военном союзе НАТО и, таким образом, создали более сплоченную, а не разделенную Европу.

Многие люди поддерживали его и хотели, чтобы дело шло дальше. Но также в его правительстве было много сторонников жесткой линии коммунистов, которые не хотели никаких перемен. Это превратилось в битву внутри Советского Союза между далеко раскинувшимися сторонниками жесткой линии, которые не хотели никаких перемен, и теми, кто был настроен против Горбачева и теми, кто хотел больших перемен. Он просто хочет исправить это, чтобы заставить его работать лучше. Но когда он начинает это исправлять, он угрожает всем разным сторонам.

Сторонники жесткой линии пытались устроить переворот против Горбачева и избавиться от него, потому что считали его слишком прогрессивным и слишком либеральным. Он и другой советский лидер, российский лидер Борис Ельцин, пришли на помощь и, по сути, положили конец перевороту. Ельцин был более демократичным. Так что Горбачев оставил свой пост еще до распада Советского Союза. Ельцин предполагал стремление реформировать всю систему в сторону демократии. Начал ее Горбачев, но не он поднял ее на новый уровень. Таким образом, чудесным образом, безо всяких войн и крупных революций, Советский Союз разделился на 15 государств. Украина — одна из них.

Чем Горбачев-лидер отличался от Путина?

Многие обозреватели и ученые считают, что Путин преследует Украину, а его вторжение в Грузию в 2008 году — еще одну бывшую советскую республику — является попыткой Путина начать восстановление этого все более и более широкого советского порядка.

Другой важной вещью, конечно, является горбачевская идея открытости. Идея превращения России в демократию пошла в противоположном направлении. Она открывается при Горбачеве, но снова закрывается при Путине. И даже у вас есть страны в Восточной Европе — не полностью автократические правительства, не совсем наоборот — которые сталкиваются с вызовами своей демократии. Этими основными странами в ЕС будут Польша и Венгрия, и они были наказаны и подвергнуты критике со стороны всех западных демократий за их подавление СМИ, прав человека, независимости и свободы судебной власти — так много из основных вещей, которые предполагается демократией обладать.

Добавим, что это не только Европа, это весь мир. Freedom House измеряет свободу и демократию в мире, и в течение последних 15 лет число демократий ежегодно сокращается. В 89-м и 90-м годах, когда Горбачев и Советский Союз преобразовывались, мы наблюдали с каждым годом увеличение числа демократий по всему миру. И теперь мы наблюдаем снижение каждый год, и это включает в себя Соединенные Штаты, такие страны, как Индия, а также другие крупные демократии. Я не говорю, что это рухнет в США, Индии или подобных местах. Но есть своего рода вызов со стороны разных политических акторов.

Как вы думаете, это связано с тем, что происходит с Россией, или это просто похожая тенденция?

Антидемократические тенденции в Соединенных Штатах не имеют прямого отношения к России, но связаны с аспектами глобализации, которые, по мнению многих людей, не приносят им прямой пользы. Экономическая глобализация и власть корпораций означают, что средний класс живет не так хорошо, как когда-то в таких странах, как Франция или США и, возможно, даже в России. Изменение культурных взглядов и иммиграция вызывают негативную реакцию, и тогда у вас появляется много популистских лидеров. Большинство этих популистов больше склоняются к антидемократической стороне. У них есть некоторая склонность мириться с отступлением, гражданскими правами, гражданскими свободами или вещами, связанными со средствами массовой информации. Так что, опять же, это не имеет прямого отношения к Путину и России, но есть некоторое сходство».

Почему это то, что должно заинтересовать студентов Илона или узнать об этом?

«Горбачев так важен для жизни каждого в Соединенных Штатах, потому что студенты Илона могут спросить своих бабушек и дедушек или даже своих родителей, что они помнят о холодной войне — прятаться под партами, бояться ядерной войны, огромные суммы денег налогоплательщиков для финансирования оружия расы против Советского Союза.Горбачева как лидера помощь в прекращении всего этого конфликта так важна для развития Соединенных Штатов и того факта, что у нас никогда не было ядерной войны и что наша система вышла на первый план, так сказать, когда коммунистический режим закончился, таков исторический ответ.

Молодым студентам также полезно помнить, что то, что они видят сейчас с этими антидемократическими тенденциями, особенно в России и Европе, не всегда было таким. Не так давно был другой путь, а значит, не стоит считать, что каждый русский человек является каким-то сторонником диктатуры. Очевидно, что у Путина большая поддержка, но мы не можем предполагать, что все в России поддерживают такой режим».