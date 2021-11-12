Шраддха Капур, имитирующий британский и русский акценты: окажется забавным

Шраддха Капур — дом талантов в Болливуде. Актриса очаровывает поклонников не только красивыми актерскими способностями, но и другими скрытыми талантами.
Шраддха Капур, актриса Aashiqui 2, всегда удивляла нас своей работой на экране. Актриса продемонстрировала отличное актерское мастерство, а также несколько танцевальных номеров на экране. Но это еще не все, у актрисы есть еще много скрытых талантов!
С учетом сказанного, настало время, когда она превзошла американский, британский и русский акценты в качестве оригинального спикера популярного комедийного шоу «Шоу Капила Шармы». Видео все еще есть в Интернете, где мы можем увидеть, как она расставляет разные акценты, как профессионал.
На видео Шраддха Капур был пойман, когда пытался говорить сначала с британским акцентом, а затем с русским. Актриса без особого труда прижала их обоих.
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«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».