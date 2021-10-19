Шрия Саран раскрывает истинное значение имени своей дочери «Радха» на русском языке! | телугу новости кино

Шрия Саран, которая держала свою беременность в секрете, пока не родила девочку, недавно появилась в новостях за то, что назвала свою дочь Радхой. Сообщается, что в нескольких последовательных интервью, которые она дала различным интернет-порталам, она рассказала, почему ее дочь назвали Радхой.

Сообщается, что в одном из своих интервью актриса сказала: «В тот момент, когда я рассказала маме о своей девочке, она сразу сказала:« О, Радха Рани идет? С другой стороны, Андрею было интересно, что она сказала по-русски? Я ответил ей, она ничего не сказала по-русски, но назвала новорожденного «Радха Рани», на что Андрей Кошев якобы ответил: «Радха означает счастье по-русски». Итак, ваша мама была довольна девочкой? Ответ был положительным, именно так они решили назвать своего ребенка Радха Откровение Шрейей.

Она добавила, что ее полное имя – «Радха Саран Кощеев» и «Радха означает счастье не только на русском, но и то же самое на санскрите. Актриса также сказала, что их родители с обеих сторон были очень счастливы.



Что касается работы, Шрея, как сообщается, начала работать над своим проектом на хинди и телугу под названием «Музыкальная школа» вместе с Шарманом Джоши. Шарман дебютирует в Толливуде с этим фильмом. Она ждет релизов “RRR”, Gamanam, а также некоторых других поздних проектов.