Шри-Ланка запрещает ношение паранджи и закрывает исламские школы

Шри-Ланка объявила сегодня, в субботу, о введении запрета на ношение паранджи и закрытии более тысячи исламских школ в стране. По данным Associated Press.

«Паранджа имеет прямое влияние на национальную безопасность», – сказала министр общественной безопасности Сарат Вирасикара об одежде, которую носят некоторые мусульманки.

Он добавил: «Это признак религиозного экстремизма, который возник в последнее время. Мы обязательно его запретим».

Вирасекара сказал, что в пятницу подписал документ, в котором он представил процедуру ношения паранджи на утверждение кабинету министров. Он также коснулся закрытия исламских школ, отметив, что они не соблюдают национальную политику в области образования, сказал он. Рейтер.

По данным Госдепартамента США за 2018 г. Отчет о международной религиозной свободе в Шри-ЛанкеОстровное государство в Южной Азии официально признает четыре религии: буддизм, ислам, индуизм и христианство.

В стране проживает 9,7 процента мусульман по сравнению с 70,2 процента буддистов, 12,6 процента индуистов и 7,4 процента христиан.

В отчете говорится, что правительственные чиновники Шри-Ланки практиковали «систематическую дискриминацию религиозных меньшинств, особенно мусульман, и обращались в« свободные »(несектантские и евангелические) христианские группы.

В последний раз паранджа была запрещена в Шри-Ланке в 2019 году, после того как исламистские боевики убили более 250 человек после бомбардировок церквей и отелей, по данным Reuters.

Другие страны также ввели запреты на ношение паранджи в последние годы, в том числе: Швейцария И Дания.