Шри-Ланка заявила, что захват российских самолетов является частным юридическим делом

На фоне дипломатического скандала между Россией и Шри-Ланкой из-за захвата здесь самолета «Аэрофлота» премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил Москве, что проблема с российской авиакомпанией не является вопросом между двумя странами, а является частным юридическим делом, согласно сообщению СМИ. Воскресенье.

Высокопоставленный министр Шри-Ланки также извинился перед всеми пассажирами и членами экипажа после того, как авиационные власти островного государства не позволили рейсу российского национального перевозчика покинуть аэропорт Коломбо.

Рейс, который должен был вылететь из международного аэропорта Коломбо Бандаранаике в Москву 2 июня со 191 пассажиром и 13 членами экипажа на борту, не был допущен к вылету из-за ордера, выданного Высшим коммерческим судом Коломбо, говорится в заявлении, опубликованном аэропорт и авиация. Службы сказали.

Представитель канцелярии премьер-министра сообщил Daily Mirror, что Викремесингхе обсудил этот вопрос с министром иностранных дел и посоветовал ему, что делать.

Министр портов, судоходства и авиации Нимал Сирипала де Силва принес извинения застрявшим экипажу и пассажирам самолета, сообщает News First.

Он также признал, что это дело повлияет на туристическую индустрию Шри-Ланки, помимо валютного кризиса.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости от Великобритании в 1945 году.

Экономический кризис вызвал острую нехватку предметов первой необходимости, таких как продукты питания, лекарства, газ для приготовления пищи и другое топливо, туалетную бумагу и даже спички, и жители Шри-Ланки вынуждены месяцами стоять в многочасовых очередях у магазинов, чтобы купить топливо и газ для приготовления пищи.

Министр Де Сильва сказал, что из-за ущерба, причиненного этим делом, правительство Шри-Ланки решило обеспечить правовую основу, в рамках которой все стороны выносят справедливое решение, несмотря на исход дела.

Поэтому он заявил, что прокуратура представит в суд замечания по делу «Аэрофлота» в понедельник.

Но он подчеркнул, что речь идет о споре между двумя компаниями и государство в него не вмешивается, указав, что государство не может препятствовать каким-либо судебным процедурам.

С другой стороны, правительство Шри-Ланки заявило, что работает на дипломатическом уровне над решением проблемы.

Однако российская авиакомпания решила приостановить свои коммерческие рейсы в Коломбо с 4 июня, всего после восьми месяцев работы.

В сообщениях из Москвы указывалось, что разгневанное российское правительство вызвало посла Шри-Ланки в Москву для объяснений.

Компания, которой принадлежит самолет, выступила в суде, заявив, что «Аэрофлот» не должен летать на самолете после того, как в марте его аренда была расторгнута.

Однако Аэрофлот продолжал эксплуатировать самолеты между Москвой и Коломбо.

В заявлении Министерства иностранных дел Шри-Ланки говорится: «Дело касается коммерческого спора между истцом, Celestial Aviation Trading 10 Limited, которая является ирландской компанией, против первого ответчика, которым является публичная акционерная компания «Аэрофлот», и вторым ответчиком. ответчик г-н Н. С. Абейвардене / исполняющий обязанности начальника службы аэронавигации / аэропортов и авиационных служб Шри-Ланки (AASL), Катунаяке».

В субботу она сказала, что вопрос все еще находится на рассмотрении в ожидании окончательного решения суда, добавив, что этот вопрос также находится на рассмотрении по обычным дипломатическим каналам.

Официальное российское информационное агентство ТАСС сообщило, что «Аэрофлот» приостановил полеты в Шри-Ланку после того, как местные власти не разрешили его рейсу Су-289 покинуть аэропорт Коломбо.

Компания также обязалась репатриировать пассажиров с билетами в Москву на более поздние даты в соответствии с графиком.

Высший коммерческий суд Коломбо запретил Airbus A330 вылетать из Шри-Ланки до 16 июня. Судебное заседание по снятию брони с самолета назначено на 8 июня, сообщает ТАСС.

Аэрофлот пострадал от западных санкций против России за вторжение в Украину. Пока неясно, связан ли захват российского самолета в Коломбо с введенными против Москвы санкциями.

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