Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремесингхе объявил чрезвычайное положение, поскольку его администрация стремится подавить социальные волнения и справиться с экономическим кризисом, охватившим островное государство.

«Это уместно сделать в интересах общественной безопасности, защиты общественного порядка и сохранения поставок и услуг, необходимых для жизни общества», — говорится в правительственном уведомлении, опубликованном поздно вечером в воскресенье.

Викремесингхе объявил чрезвычайное положение на прошлой неделе после того, как президент Готабая Раджапакса бежал из страны Чтобы избежать народного восстания против своего правительства.

Неясно, был ли приказ отозван или утратил силу, или Викремесингхе переиздал приказ в качестве исполняющего обязанности президента после того, как 15 июля он был приведен к присяге. Представитель офиса Викремесингхе не ответил на запрос Reuters о комментариях.

Правительство еще не объявило о конкретных правовых положениях последнего чрезвычайного положения, но предыдущие чрезвычайные положения о развертывании военных использовались для арестов и задержаний людей, обыска частной собственности и подавления общественных протестов.

Коммерческая столица Коломбо в понедельник утром оставалась тихой, на улицах было много машин и пешеходов.

Бхавани Фонсека, старший научный сотрудник Центра политических альтернатив, заявила, что объявление чрезвычайного положения стало реакцией правительства по умолчанию.

«В прошлом было доказано, что это неэффективно», — сказал Фонсека агентству Reuters.

Парламент принял отставку Раджапакса в пятницу. Он отправился на Мальдивы, а затем в Сингапур после того, как неделю назад сотни тысяч антиправительственных демонстрантов вышли на улицы Коломбо и заняли его официальную резиденцию и офисы.

Парламент Шри-Ланки собрался в субботу, чтобы Начинается процесс избрания нового президентаПрибыла партия топлива, чтобы оказать некоторую помощь пострадавшей от кризиса стране.

Викремесингхе Элли РаджапаксаОн был выдвинут правящей партией в качестве кандидата на пост следующего президента, но протестующие хотят, чтобы он ушел, что может привести к дальнейшим беспорядкам в случае его избрания.

Викремесингхе был назначен временным президентом в пятницу после того, как неофициально занимал этот пост со среды, и это объявление было встречено гневом и разочарованием на улицах Коломбо.

Викремесингхе, шесть раз занимавший пост премьер-министра, обвиняют в том, что он годами защищал и поддерживал семью Раджапакса, защищая ее от обвинений в коррупции и позволяя ей вернуться к власти.

Многие считали его решение согласиться стать временным премьер-министром два месяца назад причиной того, что Раджапакса остается у власти на недели дольше, чем он мог бы в противном случае.

Публичное разочарование Викремесингхе проявлялось несколько раз, от его сгоревшего частного дома до его офисов. Протестующие штурмовали его Среда.

Викремесингхе будет кандидатом от правящей партии Раджапаксаса «Шри-Ланкийская Подугана Перамуна» (SLPP), которая по-прежнему занимает наибольшее количество мест в парламенте. У него большие шансы быть избранным после голосования в парламенте, запланированного на следующий вторник или среду.

Кандидатура Викремесингхе даже вызвала раскол с Народной партией Сьерра-Леоне. Глава партии Дж. . Перес, письмо генеральному секретарю партии, в котором выражается «удивление и полное недоверие» в заявлении о том, что он поддержит Викремесингхе как кандидата в президенты от партии.

Тем не менее, Викремесингхе столкнется с несколькими кандидатами на тайных президентских выборах на следующей неделе, в том числе с лидером оппозиции Саджитом Премадаса, который пообещал убедиться, что «электоральная диктатура никогда не произойдет», и преследовать лидеров, которые «разграбили страну», и еще один Сьерра-Леоне Политик Народной партии, которым является Даллес Алахабрума, что может разделить голоса правящей партии.

Бывший командующий армией Сарат Фонсека также заявил о своем намерении баллотироваться.