Шри-Ланка надеется оживить экономику, поскольку российские авиалинии возобновляют полеты после привлекательности туризма — The New Indian Express

к Агентство Франс Пресс

Коломбо: Шри-Ланка в четверг приветствовала своих первых российских путешественников на борту новой авиакомпании, запущенной после того, как обанкротившаяся страна призвала Москву помочь оживить ее пострадавшую экономику, отправив туристов.

Россия была крупнейшим источником посетителей Шри-Ланки в начале года, но прибытие почти прекратилось после вторжения в Украину и из-за того, что островное государство в Индийском океане переживает самый тяжелый экономический кризис.

Торговый спор также привел к тому, что прямые рейсы между двумя странами были приостановлены на несколько месяцев, что побудило тогдашнего президента Готабая Раджапакса попросить своего коллегу Владимира Путина выйти из тупика.

Вылет в четверг российской авиакомпании Red Wings с 398 пассажирами на борту стал первым из нового двухнедельного прямого рейса между Москвой и южным портовым городом Хамбантота.

Читайте также | Парламент Шри-Ланки утвердил бюджет в условиях экономического кризиса

«Начало полетов в Шри-Ланку — это новая веха… удивительное событие для Red Wings, пассажиров и наших стран», — говорится в заявлении генерального директора авиакомпании Евгения Солодилина.

Маршрут дополняет существующие рейсы между Москвой и Коломбо национального авиаперевозчика России «Аэрофлот», которые возобновились в октябре после четырехмесячной приостановки.

Аэрофлот приостановил полеты в июне после того, как суд постановил конфисковать самолет Airbus A330 из-за коммерческого спора с ирландской компанией.

Самолет был освобожден после вмешательства правительства, но инцидент привел к дипломатическому скандалу, который разрешился только после того, как Раджапакса связался с Путиным с просьбой о возобновлении полетов.

Читайте также | Авиабилеты в Джафну: надбавки за Шри-Ланку поднимают цены на обратные билеты

Шри-Ланка поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на статус изгоя Москвы после вторжения в Украину.

Он также покупал российскую нефть со скидкой, игнорируя эмбарго, введенное США и Евросоюзом.

Месяцы отключения электроэнергии, безудержная инфляция и острая нехватка продовольствия и топлива сделали жизнь 22 миллионов жителей Шри-Ланки невыносимой в начале этого года.

Правительство объявило дефолт по своему внешнему долгу в размере 46 миллиардов долларов в апреле и работает над получением помощи от Международного валютного фонда.

Раджапакса подал в отставку в июле после того, как бежал из страны, когда большая толпа протестующих, разгневанных экономическим коллапсом и связанными с ним трудностями, ворвалась в его официальную резиденцию.

Его преемник поспешил пересмотреть баланс Шри-Ланки, повысив налоги и попытавшись дать толчок сильно пострадавшей индустрии туризма, которая является основным источником столь необходимой иностранной валюты.