Шри-Ланке, возможно, придется покупать больше российской нефти: премьер-министр Ранил Викремесингхе

Премьер-министр Ранил Викремесингхе в интервью информационному агентству Associated Press в субботу сказал, что сначала будет искать другие источники, но готов покупать больше сырой нефти в Москве.
Страна переживает худший финансовый кризис за семь десятилетий и борется с долларами, чтобы оплачивать важные импортные товары, включая продукты питания, топливо и лекарства.
Длинные очереди, иногда длиной в километры, являются обычным явлением возле заправочных станций по всей стране, которые также пострадали от отключений электроэнергии.
Викремесингхе, который также является министром финансов Шри-Ланки, указал, что готов принять дополнительную финансовую помощь от Китая, несмотря на растущий долг островного государства.
Нынешнее затруднительное положение Шри-Ланки было создано ею самой, а война на Украине усугубила положение, сказал он, добавив, что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года.
Он сказал, что Россия также предлагала пшеницу Шри-Ланке.
Шри-Ланка также пыталась получить нефть и уголь от своих традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.
Чиновники ведут переговоры с частными поставщиками, но Викремесингхе сказал, что одна из проблем, с которыми они сталкиваются, заключается в том, что «в обращении много нефти, которая может быть неофициально перенаправлена в Иран или Россию».
После российского вторжения в Украину в конце февраля мировые цены на нефть взлетели до небес.
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