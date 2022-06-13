Шри-Ланке, возможно, придется покупать больше российской нефти: премьер-министр Ранил Викремесингхе

Премьер-министр Ранил Викремесингхе в интервью информационному агентству Associated Press в субботу сказал, что сначала будет искать другие источники, но готов покупать больше сырой нефти в Москве.

Страна переживает худший финансовый кризис за семь десятилетий и борется с долларами, чтобы оплачивать важные импортные товары, включая продукты питания, топливо и лекарства.

Длинные очереди, иногда длиной в километры, являются обычным явлением возле заправочных станций по всей стране, которые также пострадали от отключений электроэнергии.

Пока Вашингтон и его союзники пытаются уменьшить поддержку финансовых потоков Военные усилия Москвы, Россия предлагает свою нефть со значительной скидкой, что делает ее очень привлекательной для ряда стран.