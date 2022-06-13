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Шри-Ланке, возможно, придется покупать больше российской нефти: премьер-министр Ранил Викремесингхе

13 июня, 2022
Toma Kulikov

Премьер-министр Ранил Викремесингхе в интервью информационному агентству Associated Press в субботу сказал, что сначала будет искать другие источники, но готов покупать больше сырой нефти в Москве.

Страна переживает худший финансовый кризис за семь десятилетий и борется с долларами, чтобы оплачивать важные импортные товары, включая продукты питания, топливо и лекарства.

Длинные очереди, иногда длиной в километры, являются обычным явлением возле заправочных станций по всей стране, которые также пострадали от отключений электроэнергии.

Пока Вашингтон и его союзники пытаются уменьшить поддержку финансовых потоков Военные усилия Москвы, Россия предлагает свою нефть со значительной скидкой, что делает ее очень привлекательной для ряда стран.

Викремесингхе, который также является министром финансов Шри-Ланки, указал, что готов принять дополнительную финансовую помощь от Китая, несмотря на растущий долг островного государства.

Нынешнее затруднительное положение Шри-Ланки было создано ею самой, а война на Украине усугубила положение, сказал он, добавив, что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года.

Он сказал, что Россия также предлагала пшеницу Шри-Ланке.

Шри-Ланка также пыталась получить нефть и уголь от своих традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.

Чиновники ведут переговоры с частными поставщиками, но Викремесингхе сказал, что одна из проблем, с которыми они сталкиваются, заключается в том, что «в обращении много нефти, которая может быть неофициально перенаправлена ​​в Иран или Россию».

После российского вторжения в Украину в конце февраля мировые цены на нефть взлетели до небес.

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