ХАРЬКОВ, Украина (АФП). Группа жителей Шри-Ланки, задержанных российскими войсками на сельскохозяйственном заводе на востоке Украины, заявила в субботу, что их избивали и оскорбляли в течение нескольких месяцев, после чего они скрылись. Русские ушли Из Харьковской области в этом месяце.

Рассказывая о своей судьбе журналистам в Харьков, второй по величине город УкраиныОдин из семи шриланкийцев сказал, что повредил ногу; Еще один ноготь на ноге был вырван и ударен прикладом винтовки по голове.

Украинские официальные лица назвали обращение с ними пыткой.

«Каждый день мы чистили уборные и душевые, — сказал по-английски Делочан Робертклифф, один из бывших пленников. «Несколько дней пришли русские и избили наших людей, наших людей на Шри-Ланке».

Четверо из семи были студентами-медиками в городе Кобянск, а трое работали там, когда в конце февраля российские войска пересекли границу и оккупировали восток и юг Украины.

Группа заявила, что их арестовали на первом блокпосту за пределами Кобянска, а затем доставили в Волчанск, недалеко от границы с Россией, где их задержали на заводе вместе с примерно 20 украинцами.

«Они забрали наши паспорта, другие документы, телефоны и одежду и заперли нас в комнате. С нами также были украинцы, и их допросили. Отправка в течение 10 дней, 15 дней или месяца», — сказал Шаруджан Гьянешваран в Тамильскому журналисту Associated Press, сказал по телефону. Один. Они никогда не разговаривали с нами, потому что не могли понять наш язык».

Полиция заявила, что на территории фабрики находился российский «пыточный центр». Один из 18 в Харьковской области.

Их связали и завязали глаза. «После этого их задержали, а затем перевезли в город Волчанск», — сообщил начальник следственного отдела Нацполиции в Харькове Сергей Полвинов.

Шестеро из группы сказали, что их держали в большой комнате наверху. Ее спутники сказали, что Седьмая Леди, единственная женщина, содержалась в темной камере в одиночестве. Женщина молча плакала и ничего не говорила, пока группа рассказывала ее историю в субботу.

История продолжается

Один мужчина сказал, что российские похитители прострелили ему ногу. Другому отрезали ногу после того, как солдаты несколько раз избили его прикладом винтовки. Мужчины показали свои травмы журналистам.

«Большую часть времени мы не могли понять, что они нам говорили, и нас за это избивали», — сказал Гиансваран.

Шри-ланкийцам стало ясно, что боевые порядки меняются только тогда, когда русские солдаты приказали им помочь загрузить грузовики с продовольствием и оружием.

Когда последний из грузовиков уехал, группа безуспешно просила вернуть их паспорта и документы, понимая, что без них передвижение в стране, изобилующей блокпостами, невозможно.

В начале войны российские войска захватили несколько городов и поселков в Харьковской области на северо-востоке Украины. Украинские силы отбили этот район в ходе быстрой контратаки в начале этого месяца.

Когда жители Шри-Ланки осознают Русские ушли10 сентября группа покинула завод и начала идти в сторону города Харькова, не имея реального представления, как добраться до областного центра, оставшегося в руках украинцев.

«Мы шли по этой дороге два дня и были истощены и голодны. У нас не было ни еды, ни денег, чтобы купить еду», — сказал Гьянешваран.

Они спали на обочине дороги и шли, пока не пришли к реке. Но из-за того, что многие мосты в этом районе были разрушены той или иной стороной за месяцы боев, они не смогли найти способ пересечься.

Наконец, кто-то заметил их бедственное положение, предоставил им убежище и вызвал на связь силы безопасности.

Полиция сообщила, что группа была задержана в Чугаевском районе, примерно в 70 километрах (40 милях) от того места, где они начали. Сейчас они в Харькове и понятия не имеют, что их ждет в будущем. Роберт Клифф сказал, что месяцы в неволе нанесли им психологический ущерб.

Но мужчины улыбнулись, когда их спросили, как они себя чувствовали, когда поняли, что худшее из их испытаний позади.

«Они (украинцы) давали нам еду и одежду», — сказал Гьянешваран. «Мы думали, что умрем, но мы спасены и о нас заботятся».

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