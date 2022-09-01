Штат Огайо — Нотр-Дам и другие события первой недели

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Дэн Ветцель Присоединился к СИ Пэт Форди & Росс Диллинджер Накануне первой недели студенческого футбола. Ребята проводят большую часть эпизода, обсуждая самые ожидаемые сюжетные линии первой недели, включая давление на Райана Дэя и Маркуса Фримена, чтобы они одержали победы в основной игре между штатом Огайо и Нотр-Дамом в субботу.

Они также обсуждают некоторые сюжетные линии из Юты / Флориды, Орегона / Джорджии, Университета штата Флорида / Университета штата Луизиана и других стран. Дэн, Пэт и Росс завершили капсулу, обсуждая ускорение Большой 12 для их следующей сделки со СМИ, неминуемую смерть IARP NCAA и дело о 20 украденных скоростных самолетах в Остине, штат Техас.

3:55 Нотр-Дам – Огайо

14:40 Юта — Флорида

18:40 Орегон — Джорджия

20:05 БСС — ЛСС

23:15 Бордо — Пенсильвания

26:30 Другие интересные игры первой недели: Северная Каролина — штат Аппалачи, Восточная Каролина, штат Северная Каролина, Цинциннати — Арканзас, армия — прибрежная Каролина и другие.

36:55 Большая 12 начинает ранние переговоры о расширении прав на СМИ

45:00 РИП МАРП

46:55 Народный суд: украдены грудинки

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