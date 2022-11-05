«Штеффи Граф сильно ударила по мячу» — российская звезда Мария Шарапова, известная своей громкостью, подверглась резкой критике со стороны Криса Эверта.

В эксклюзивном интервью Крис Эверт резко раскритиковал привычку Марии Шараповой храпеть во время матчей. Эверт обвинил современных игроков в том, что они саркастически используют эту тактику в решающие моменты матчей. На протяжении многих лет Эверт решительно выступал за запрет храпа в теннисе.

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Крис Эверт известна своей сосредоточенностью во время матчей. Она призналась, что ей было бы трудно конкурировать с соперником, который ворчал в середине очка. На протяжении всей своей карьеры Мария Шарапова была предметом споров о масштабах и отвлекающих факторах ее храпа во время митингов, которые он вызывал у ее противников.

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Однажды Шарапова подверглась жесткой критике со стороны легендарного Криса Эверта.

В интервью 2009 года Крис Эверт раскритиковал Марию Шарапову за ее храп и назвал его попыткой отвлечь соперницу. Эверт Он сказал«Это отвлекает, когда вы слышите это, и я думаю, что теперь ворчание становится все громче и визже с нынешними игроками». Она также объяснила, как громкий звук издает плеер, и что храп — это два совершенно разных звука.

Российская теннисистка — пример громкого храпа во время ударов. Ее ворчание возросло до 103 дБ В какой-то момент своей карьеры. Когда Эверт играла, Моника Селеш была единственным игроком, который сравнивал Шарапову, когда дело касалось храпа.

Американский теннисист Крис Эверт Ллойд участвует в турнирах Уимблдона, Лондон, июнь-июль 1982 года (Фото Тони Даффи/Getty Images)

Бывший чемпион добавил: «В следующий раз, когда вы посмотрите, как Мария Шарапова говорит — храп постоянный, но внезапно, когда она готова к победе».

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«Настоящая девушка» — Крис Эверт отказался от своего впечатления о Серене Уильямс после того, как стал свидетелем ее романа с Кэролайн Возняцки.

Он также подчеркнул, какШтеффи Граф сильно ударила по мячу и не испугалась. Там так много ребят, сильных игроков, а вы о них и не слышали. Я не понимаю философию привычки. «

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Эверт и Навратилова станут послами финальной серии WTA.

Кубок Билли Джин Кинг будет вручен чемпиону WTA Finals 2022 в одиночном разряде Крисом Эвертом. 18-кратный чемпион Большого шлема выиграл к концу первого сезона 1972 года.

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Финал WTA 2022 года, который все еще продолжается в Форт-Уэрте, штат Техас. У вас есть Два величайших игрока WTA являются его послами. Крис Эверт и Мартина Навратилова будут присутствовать в качестве легендарных послов.

Как вы думаете, кто выиграет финал WTA в 2022 году? Расскажите нам о своих ожиданиях в комментариях.