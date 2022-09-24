Шторм «Фиона» обрушился на восточное побережье Канады, вызвав эвакуацию

ГАЛИФАКС, Новая Шотландия (Рейтер) — Сильный шторм «Фиона» пронесся по восточной Канаде в субботу, вызвав ураганные ветры, вынудив людей эвакуироваться, взорвав деревья и линии электропередач и оставив сотни тысяч домов и предприятий без электричества.

Национальный центр ураганов США (NHC) заявил, что центр шторма, который был понижен до посттропического урагана Фиона, теперь находится в заливе Святого Лаврентия после прохождения через Новую Шотландию.

После того, как шторм нанес ущерб Новой Шотландии и острову Принца Эдуарда, он обрушился на Ньюфаундленд, но теперь, вероятно, ослабнет, сообщает Национальная иммиграционная комиссия.

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По словам мэра Брайана Паттона и полиции, Порт-о-Паск на юго-западной оконечности Ньюфаундленда объявил чрезвычайное положение и эвакуировал части города, пострадавшие от наводнения и эрозии дорог.

Королевская канадская конная полиция в Ньюфаундленде сообщила в Твиттере: «Лицам, оказывающим первую помощь, приходится иметь дело с многочисленными электрическими пожарами, затоплением жилых домов и отмыванием воды. Жителей просят соблюдать приказы об эвакуации и найти безопасное место, чтобы пережить шторм».

«Сейчас это сильно бьет по нам», — сказал Паттон в субботнем утреннем видео, опубликованном в Facebook, в котором он призывает жителей оставаться дома или эвакуироваться, если их попросят. «У нас в городе изрядное количество разрушений… Нам не нужно ранить или ранить кого-то еще во время этого».

CBC сообщила, что дома на побережье были разрушены штормом, и опубликовала фотографии обломков и значительных повреждений города.

Фиона, которая почти неделю назад обрушилась на Пуэрто-Рико и другие части Карибского моря, вышла на берег между Кансо и Гайсборо в Новой Шотландии, где, по данным Канадского центра ураганов, было зафиксировано самое низкое атмосферное давление среди всех штормов, обрушившихся на берег в истории страны.

Ян Хаббард, метеоролог из Канадского центра ураганов, сказал Рейтер, что, похоже, Фиона оправдала ожидания, что это будет «исторический» шторм.

«Кажется, у нее есть потенциал побить рекорд всех времен в Канаде, и, похоже, она это сделала», — сказал он. «Мы до сих пор не выбрались из этого».

Штормы нередки в этом районе и обычно быстро проходят, но ожидается, что Фиона затронет очень большую территорию.

Хаббард сказал, что в Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда по-прежнему много часов дуют сильные ветры, ливни и штормовые волны, а западное побережье Ньюфаундленда будет подвергаться бомбардировкам в течение дня.

Хотя ученые еще не определили, повлияло ли изменение климата на силу или поведение Фионы, есть убедительные доказательства того, что эти разрушительные штормы становятся все сильнее.

Сотни тысяч без сил

Коммунальные компании заявили, что около 79% клиентов, или 414 000, остались без электричества в Новой Шотландии, а 95%, или 82 000, потеряли электричество на острове Принца Эдуарда. В этом районе также были перебои в работе мобильной связи. Полиция по всему району сообщила о нескольких перекрытых дорогах.

«Это была дикая поездка прошлой ночью, казалось, что вся крыша вот-вот сорвется», — сказал Гэри Хэтчер, пенсионер, который живет в Сиднее, Новая Шотландия, недалеко от того места, где шторм обрушился на сушу. Клен упал на его заднем дворе, но не повредил его дом.

Хаббард сказал, что в Сиднее зафиксирована скорость ветра до 141 километра в час.

По мере продвижения на север шторм несколько ослабевал. По состоянию на 11 часов утра (15:00 по Гринвичу) он находился над заливом Святого Лаврентия примерно в 100 милях (160 км) к западу-северо-западу от Порт-о-Баск при максимальной скорости ветра 80 миль в час (130 км / ч) и направлении на север. По данным NHC, скорость около 25 миль в час (41 км/ч).

Комиссия заявила, что Фиона, как ожидается, сохранит ураганный ветер до полудня субботы.

В результате мощного урагана, обрушившегося на Карибские острова в начале недели, Фиона убила по меньшей мере восемь человек и привела к обесточиванию почти всех 3,3 миллиона жителей Пуэрто-Рико во время сильной жары. За пять дней без электричества остались почти миллион человек.

Сообщений о жертвах в Канаде пока не поступало.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу отложил отъезд из Японии, где он должен был присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, чтобы получить брифинги и поддержать действия правительства по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщила в Twitter пресс-секретарь Сесили Рой.

Канадские власти разослали экстренное оповещение в Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда, предупреждая о сильных наводнениях вдоль пляжей и опасных волнах. Людям в прибрежных районах рекомендовано эвакуироваться.

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Репортажи Эрика Мартина в Галифаксе и Джона Морриса в Стивенвилле; Дополнительные репортажи Эвелис Ривера в Сан-Хуане и Пуэрто-Рико, Исмаил Шакил и Стив Ширер в Оттаве; Автор Стив Ширер; Под редакцией Фрэнсис Керри и Билла Беркро

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