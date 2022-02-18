Шторм Юнис крушит крыши из-за самого сильного ветра, когда-либо зарегистрированного в Англии

Метеорологическое бюро Великобритании распространило свое редкое предупреждение об «опасной для жизни» погоде в пятницу утром на большую часть южной Англии и некоторых районов Уэльса, прежде чем Юнис пронеслась через них с ветром до 122 миль в час (миль в час), самым быстрым за всю историю наблюдений в Англии. . . . Высокая скорость ветра делает ураганы сильными.

В Ирландии, которая также испытывает сильные ветры от Юнис, мужчина в возрасте около 60 лет умер после удара о падающее дерево, подтвердила CNN национальная полицейская служба, известная как Gardaí.

Мужчина, чье имя не разглашается, скончался в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии и был констатирован мертвым на месте происшествия.

Стихия нанесла ущерб и повредила здания.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что крыша O2 Arena в Лондоне сильно повреждена сильным ветром.

Большие участки брезентовой крыши были сорваны ветром, а здание эвакуировано и опечатано.

На своем веб-сайте 02 сообщает, что мероприятие в пятницу вечером будет перенесено.

«Безопасность наших посетителей по-прежнему имеет первостепенное значение, и мы продолжим оценивать текущую ситуацию и действовать на этой основе», — говорится в заявлении.

В другом месте репортер CNN увидел часть крыши дома, разбросанную от дома в Сурбитоне, на юго-западе Лондона. У автомобиля, припаркованного на улице, снесло крышу.

Видео в социальных сетях показало здание, в котором находились спасательные шлюпки, с разрушенной частью крыши на пляже Сенен в Корнуолле, когда сильный ветер нагнал волны на дамбу. Полиция Корнуолла и соседнего Девона сообщила, что получила большое количество звонков о разлетающихся обломках, обрушившихся крышах и упавших деревьях.

На других видеозаписях, размещенных в Твиттере, видно, как из-за сильного ветра рухнула церковная башня в Сомерсете.

Жители Великобритании также разместили в социальных сетях фотографии обрушившихся заборов и деревьев на дорогах.

Многие дома также остались без электричества в пятницу, в том числе в небольших районах Лондона и крупных районах на юге Англии.

В связи с отменой десятков рейсов в крупных аэропортах Лондона более 200 000 человек смотрели на YouTube прямую трансляцию самолетов, приземляющихся в лондонском аэропорту Хитроу. Было видно, как самолеты боролись с сильными порывами ветра, когда они ударялись о землю, некоторые раскачивались в воздухе, другие скользили из стороны в сторону, как только они врезались в взлетно-посадочную полосу.

Видео на Big Jet TV сопровождалось комедийным комментарием диктора Джерри Дайера, который развлекал зрителей, говоря слова поддержки пилотам, говоря: «Давай, чувак, ты можешь это сделать!»

British Airways заявила, что приземлила несколько самолетов и ожидала «значительных сбоев», но большинство рейсов будут выполняться, как и планировалось.

«Безопасность — наш приоритет номер один, и мы отменяем ряд рейсов», — говорится в заявлении British Airways.

Авиакомпания заявила, что рассматривает возможность использования более крупных самолетов, где это возможно, чтобы лучше выдерживать непогоду.

Железнодорожные компании призвали клиентов пересмотреть свои планы, поскольку на большинстве линий по всей стране введены общие ограничения скорости.

В заявлении, опубликованном в пятницу, Network Rail предупредила о сильном ветре, который дует сквозь деревья и другой мусор на железнодорожных путях, что затем препятствует движению поездов и вызывает задержки и отмены.

Власти ожидают, что штормы вызовут задержки в пути, перебои в подаче электроэнергии и возможные перебои в покрытии мобильной связи в течение всей пятницы.

Жалящий самолет может поразить

Метеорологи также указывали на возможность жалящей струи — погодного явления, вызвавшего 1987 Великий шторм Очень разрушительный и смертоносный. Во время этого шторма погибло восемнадцать человек, а 15 миллионов деревьев взорвались при ветре со скоростью до 100 миль в час.

Жгучая струя — это очень узкий, сфокусированный взрыв сильного ветра на верхних уровнях, который может образовываться в сильных погодных условиях. По словам метеоролога CNN Дерека Ван Дама, он спускается на поверхность Земли и может длиться несколько часов, потенциально причиняя ущерб жизни и имуществу.

«Жало относится к формированию облака, которое оно создает, что похоже на укус скорпиона», — сказал он.

Юнис — это второй ураган за неделю в Великобритании после урагана Дадли, который в среду обрушился на некоторые районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества. С тех пор эти дома были перемонтированы.

Ханна Клоук, профессор гидрологии в британском Университете Рединга, призвала людей по возможности оставаться дома.

Она сказала, что люди не должны относиться к красному предупреждению «легкомысленно», так как ветер может сдуть деревья и черепицу.

«Если один из них попадет в вас, вы будете серьезно ранены или убиты. Сильные ветры сметают людей и автомобили с улиц и перерезают линии электропередач», — сказала она.

Связь с климатом?

Нет никаких указаний на какую-либо связь между антропогенным изменением климата и частотой и интенсивностью — или скоростью ветра — штормов в северной Европе при нынешнем уровне глобального потепления.

Но ущерб от ураганов продолжает увеличиваться, поскольку сопутствующие осадки стали более интенсивными, и многие научные исследования связывают эту тенденцию с изменением климата. Повышение уровня моря также играет роль.

«Из-за проливных дождей и повышения уровня моря, поскольку антропогенное изменение климата продолжает нагревать планету, наводнения от прибрежных штормов и затяжных наводнений будут только усиливаться, когда эти редкие взрывоопасные штормы обрушатся на нас в более теплом мире», — Ричард Аллан, Университет США. Чтение в заявлении.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупреждает, что если глобальные температуры повысятся на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, в северной Европе начнется увеличение частоты сильных штормов.